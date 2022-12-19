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Вчера, 17:24

На севере Свердловской области выпал мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. На трассах «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», «Нижняя Тура — Качканар» и «Нижний Тагил — Нижняя Салда» осложнено движение автомобилей из-за выпавшего мокрого снега, предупреждает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.

На севере Свердловской области выпал мокрый снег
Фото предоставлено пресс-службой Управления ГИБДД по Свердловской области

«В связи с непогодой призываем водителей отказаться от поездок в данную часть региона, особенно на летних шинах. В вечерние и ночные часы ожидается понижение уличных температур до отрицательных значений, в связи с чем велика вероятность образования голедицы на проезжей части, что может стать причиной серьезной аварии», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Водителей просят быть предельно внимательными, исключить опасные маневры и превышение скоростного режима в условиях плохой видимости из-за непогоды.
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