На севере Свердловской области выпал мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Предупреждение об ухудшении погодных условий и необходимости соблюдения ПДД для ...15.03.2019 В Свердловской области из-за снегопада ограничили движение междугороднего транспорта
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2019. В ряде городов Среднего Урала из-за неблагоприятных погодных условий ограничено ...25.01.2019 Госавтоинспекция Свердловской области выступила со спецобращением в связи с ухудшением погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2019. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области выступило со спецобращением к ...11.09.2017 На севере Свердловской области из-за заморозков обледенела проезжая часть
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. В минувшие выходные на севере Среднего Урала выпали осадки в виде снега, а также было ...28.03.2017 Свердловское Управление ГИБДД предупреждает водителей о предстоящей гололедице
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2017. Управление ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области обратилось к водителям с просьбой ...