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Продажи квартир в новостройках в России упали почти на треть

УрБК, Москва, 13.11.2026. За октябрь 2026 года в России продали 43 тыс. квартир по договору долевого участия (ДДУ). Это на 28% меньше относительно октября 2025 года, подсчитали в Dataflat.ru.

В квадратных метрах объем продаж упал на 29,7% за год, до 1,9 млн кв. м. Средняя площадь проданного лота тоже уменьшилась — на 2%, до 45 кв. м, при росте средней стоимости проданной квартиры на 4,7%, до 9,4 млн руб. за лот.

Суммарная выручка всех российских застройщиков многоквартирного жилья составила в октябре 406,6 млрд руб. Это в годовом выражении на 24,9% меньше.

В Екатеринбурге за пять лет объем экспозиции на первичном рынке жилья вырос в 2,3 раза — почти до 70 тыс. непроданных квартир, из них около 5 тыс. уже введены. Темп реализации остатков упал ниже 3% в месяц, средний срок распродажи приближается к трем годам. При этом правительство региона планирует сдавать по 3,3–3,345 млн кв. метров жилья ежегодно. Такие ориентиры заложены в прогноз социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы. Власти собираются стимулировать спрос на новостройки и помогать осваивать территории под застройку.

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В Екатеринбурге объем непроданного жилья вырос в 2,3 раза за пять лет

УрБК, Москва, 19.10.2026 В Екатеринбурге за пять лет объем экспозиции на первичном рынке жилья вырос в 2,3 раза — почти до 70 тыс. непроданных квартир, из них около 5 тыс. уже введены. Темп реализации остатков упал ниже 3% в месяц, средний срок распродажи приближается к трем годам. Прогноз по итогам года для региона — снижение продаж по ДДУ на 15–20% и ценовая стагнация. Об этом рассказал партнер аналитической платформы bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области Михаил Хорьков в ходе онлайн-дискуссии «ЕРЗ-тренды», участники которой — эксперты ЕРЗ, «Циан», bnMAP.pro и «22/11
25 июня 202515:52

Средняя площадь купленных в Екатеринбурге квартир в новостройках выросла до 47,2 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Средняя площадь квартир, проданных на первичном рынке Екатеринбурга в мае 2025 года, увеличилась в сравнении с показателями, которые были зафиксированы двумя годами ранее. Так, в 2025 году показатель составил 47,2 кв. м, в 2024 году он был на уровне 40,5 кв. м, а в 2023 году — 43,2 кв. м. Такие данные приведены в совместном исследовании федеральной компании «Этажи» и ГК «КОРТРОС». На сегодняшний день средняя площадь сделок эквивалентна уровню 2021 года. Тем временем, средняя площадь объектов в экспозиции стабильно снижается: с 63,2 кв. м в мае 2021 года до 49,6