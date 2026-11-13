Продажи квартир в новостройках в России упали почти на треть

УрБК, Москва, 13.11.2026. За октябрь 2026 года в России продали 43 тыс. квартир по договору долевого участия (ДДУ). Это на 28% меньше относительно октября 2025 года, подсчитали в Dataflat.ru.

В квадратных метрах объем продаж упал на 29,7% за год, до 1,9 млн кв. м. Средняя площадь проданного лота тоже уменьшилась — на 2%, до 45 кв. м, при росте средней стоимости проданной квартиры на 4,7%, до 9,4 млн руб. за лот.

Суммарная выручка всех российских застройщиков многоквартирного жилья составила в октябре 406,6 млрд руб. Это в годовом выражении на 24,9% меньше.

В Екатеринбурге за пять лет объем экспозиции на первичном рынке жилья вырос в 2,3 раза — почти до 70 тыс. непроданных квартир, из них около 5 тыс. уже введены. Темп реализации остатков упал ниже 3% в месяц, средний срок распродажи приближается к трем годам. При этом правительство региона планирует сдавать по 3,3–3,345 млн кв. метров жилья ежегодно. Такие ориентиры заложены в прогноз социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы. Власти собираются стимулировать спрос на новостройки и помогать осваивать территории под застройку.