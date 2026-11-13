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В Свердловской области к 2029 году планируют выйти на строительство 3,3 млн «квадратов» в год

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. К 2029 году в Свердловской области рассчитывают сдавать по 3,3–3,345 млн кв. м жилья ежегодно. Такие ориентиры заложены в прогноз социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы.

Согласно опубликованной инфографике, в документе рассматривают два сценария. По базовому сценарию, то есть более вероятному, рост — с 3,3 млн кв. м в 2027 году до 3,345 млн кв. м к 2029-му (+1% к предыдущему году). Консервативный предполагает более скромные темпы — от 3,2 млн кв. м в 2027-м до 3,3 млн кв. м в 2029-м (+1,5% к 2028 году).

Власти собираются стимулировать спрос на новостройки и помогать осваивать территории под застройку. Однако на фоне текущей ситуации на рынке недвижимости региона план выглядит нежизнеспособным. Так, в августе запас непроданного жилья в регионе оценивали примерно в 4 млн кв. м. В Екатеринбурге, по данным «Объектив.рф», 59% сделок проходили со скидками. 

Из-за низких продаж застройщикам стало сложнее платить по кредитам. За год доля убыточных строительных организаций в Свердловской области выросла с 18,7% до 29,4%, а убытки — с 1,47 до 3,69 млрд руб.

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