Правительство внесло в Госдуму проект бюджета РФ на трехлетнюю перспективу

УрБК, Москва, 01.10.2026. В 2027 году планируемые расходы федерального бюджета составят 48,8 трлн руб., доходы — 43,3 трлн руб. Это следует из законопроекта, направленного на рассмотрение в Госдуму «О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов», распоряжение о его внесении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 трлн руб. и 53,9 трлн руб., доходы — 45,8 трлн руб. и 48,6 трлн руб. соответственно. Дефицит федерального бюджета запланирован в размере 5,5 трлн, 5,1 трлн и 5,3 трлн руб.

Ненефтегазовый дефицит в 2027 году ожидается в размере 12,447 трлн руб. (5% ВВП) по сравнению с определенными текущим законом о бюджете на этот год 12,236 трлн руб. (4,8% ВВП), в 2028 году он составит 12,753 трлн руб., или 4,8% ВВП (ранее было предусмотрено 13,219 трлн руб., 4,8% ВВП). В 2029 году — на уровне 12,971 трлн руб. (4,6% ВВП).

Нефтегазовые доходы бюджета в 2027–2029 годах планируются на уровне 7 трлн руб., 7,6 трлн руб. и 7,7 трлн руб. соответственно. При этом базовые нефтегазовые доходы составят 6,66 трлн руб., 7,25 трлн руб. и 7,57 трлн руб.

По ненефтегазовым доходам ожидается рост с 36,3 трлн руб. в 2027 году до 38,2 трлн руб. в 2028 году и до 40,9 трлн руб. в 2029 году. Уже принятые и планируемые изменения в налоговом и другом законодательстве, по оценке Минфина, дадут дополнительные доходы в 2027 году в размере 1,472 трлн руб., в 2028 году — 983,4 млрд руб., в 2029 году — 1,165 трлн руб.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, бюджетная политика будет формироваться в логике «бюджетных правил», которые предполагают, что в 2027–2030 годах базовая цена нефти для целей бюджетного правила устанавливается в размере 50 долл. США за баррель с выходом на нулевой первичный структурный дефицит бюджета к 2029 году.