Средняя площадь купленных в Екатеринбурге квартир в новостройках выросла до 47,2 кв. метров

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Средняя площадь квартир, проданных на первичном рынке Екатеринбурга в мае 2025 года, увеличилась в сравнении с показателями, которые были зафиксированы двумя годами ранее. Так, в 2025 году показатель составил 47,2 кв. м, в 2024 году он был на уровне 40,5 кв. м, а в 2023 году — 43,2 кв. м. Такие данные приведены в совместном исследовании федеральной компании «Этажи» и ГК «КОРТРОС».На сегодняшний день средняя площадь сделок эквивалентна уровню 2021 года. Тем временем, средняя площадь объектов в экспозиции стабильно снижается: с 63,2 кв. м в мае 2021 года до 49,6 кв. м в мае 2025 года, что указывает на увеличение доли компактного жилья в новостройках и интерес к ним со стороны покупателей.Также в исследовании отмечается, что количество объектов в экспозиции на рынке Екатеринбурга резко выросло с 2021 по 2023 годы, достигнув пиковой отметки в 34 тыс. 982 лота, а в 2024 году предложение снизилось до 33 тыс. 142 единиц, что могло быть связано с ажиотажным спросом перед отменой льготной ипотеки. В мае 2025 года на первичном рынке представлено 34 тыс. 172 лота.«Рынок жилья Екатеринбурга демонстрирует увеличение объемов предложения в сегменте новостроек. ГК «КОРТРОС», который в Екатеринбурге представлен АО СЗ «РСГ-Академическое», занимает первое место в городе по числу лотов в экспозиции — доля компании равна 7%. В проекте «Академический» в продаже находится 2 тыс. 317 квартир общей площадью 105 тыс. 660 кв. м. Особое внимание мы уделяем созданию удобных общественных пространств, благоустроенных дворов, а также доступности социальной и коммерческой инфраструктуры. В Академическом открыты школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты, которые формируют полноценную среду для жизни», — отметил главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Дмитрий Железнов.Что касается тенденции на снижение средней площади квартир в экспозиции, по мнению эксперта, причина заключается в том, что девелоперы научились проектировать компактные функциональные планировки без лишних неиспользуемых площадей, чтобы при сильном росте стоимости квадратного метра полная цена лота оставалась на доступном для потребителя уровне.«На данный момент уровень распроданности жилья составляет 33%, тогда как в аналогичном периоде 2024 года показатель достигал 40%. В сравнении с общероссийскими тенденциями, рынок Екатеринбурга демонстрирует более устойчивые позиции: распроданность превышает средний уровень по стране на 2 п. п., а отношение распроданности к стройготовности — на 11 п. п., достигая 83%. Таким образом, признаков затоваривания пока не наблюдается, что свидетельствует о сбалансированном спросе и стабильности рынка», — считает руководитель Центра аналитики компании «Этажи» Ирина Пашковская.Инвестиционная привлекательность недвижимости в Екатеринбурге год к году увеличивается. Вложение в квартиры в новостройках может обеспечить стабильную капитализацию средств и защиту от инфляции. К примеру, в течение последних пяти лет стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга выросла более, чем на 69%: с 88 тыс. 550 руб. в 2021 году до 149 тыс. 821 руб. в 2025 году.По количеству сделок рынок Екатеринбурга демонстрировал устойчивый рост с января по май в 2021 — 2024 годах. Однако за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года произошел спад на 38%. Основной причиной стало изменение рыночных условий, в частности, ужесточение кредитно-финансовой политики и ограничения льготных ипотечных программ, что повлияло на уровень покупательской активности.