В Екатеринбурге объем непроданного жилья вырос в 2,3 раза за пять лет

УрБК, Москва, 19.10.2026 В Екатеринбурге за пять лет объем экспозиции на первичном рынке жилья вырос в 2,3 раза — почти до 70 тыс. непроданных квартир, из них около 5 тыс. уже введены. Темп реализации остатков упал ниже 3% в месяц, средний срок распродажи приближается к трем годам.

Прогноз по итогам года для региона — снижение продаж по ДДУ на 15–20% и ценовая стагнация. Об этом рассказал партнер аналитической платформы bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области Михаил Хорьков в ходе онлайн-дискуссии «ЕРЗ-тренды», участники которой — эксперты ЕРЗ, «Циан», bnMAP.pro и «22/11 Девелопмент» — подвели итоги III квартала на рынке новостроек.

Главной проблемой 2026 года для регионального рынка М. Хорьков назвал не продажи, а избыточное предложение. Быстрее всего растет готовый сегмент: за два года он увеличился в 2,4 раза, до 624 тыс. кв. м, при этом сданные квартиры стоят столько же, сколько строящиеся. Для проектов на старте это прямой риск: сроки строительства выросли с 1,9 до 2,4 года, у новых проектов заявлено 3–3,5 года, а покупатель с ипотекой выбирает дом на высокой стадии готовности. «Если это продолжится достаточно долго, то к тому моменту, когда ставки по ипотеке выровняются, логики покупать на этапе котлована у покупателей не будет», — предупредил эксперт.

Похожие тенденции наблюдаются и в целом по стране. Сентябрьский всплеск продаж, вызванный изменением правил «Семейной ипотеки» с 1 октября, сменится затяжным периодом невысокого спроса, считают участники дискуссии. По предварительным данным ДОМ.РФ, в сентябре объем выдач ипотеки составил 614 млрд руб., доля господдержки достигла 72%. Однако, по прогнозу ЕРЗ, в ноябре — декабре продажи новостроек опустятся до рекордно низких 1,3 млн кв. м в месяц. Для семей с одним ребенком ежемесячный платеж по «Семейной ипотеке» при покупке квартиры за 7,5 млн руб. вырастет с 35 тыс. до 64 тыс. руб. — это может отсечь как минимум две трети покупателей.

На 1 сентября в России строилось 120,6 млн кв. м жилья — на 3% больше, чем в начале года, при этом коэффициент покрытия снизился с 73% до 68%: предложение растет, спрос за ним не успевает. В Москве за девять месяцев продажи в метрах сократились на 27%, выручка — на 14%, в комфорт-классе реализованная площадь упала на 42%. По данным «Циан», число ДДУ по стране увеличилось на 2%, а с учетом сделок по ДКП рост составляет 8–10%, при этом крупные агломерации проходят год хуже регионов: в Москве количество ДДУ снизилось на 35%, в Санкт-Петербурге — на 5%. Стартов продаж стало на 13% больше, но разрешений на строительство выдано на 31% меньше — число новых проектов в 2027 году сократится.

Девелоперам следует готовиться не к быстрому восстановлению, а к нескольким годам относительно низкого спроса с постепенным оживлением по мере снижения стоимости денег, прогнозируют эксперты.