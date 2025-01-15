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15.01.2025

Рынок новостроек обвалился на 40%

Рынок новостроек обвалился на 40%По итогам 2024 года в Екатеринбурге было заключено около 26 тыс. договоров долевого участия. Это на 41% меньше, чем в предыдущем году. При этом рынку удалось превысить уровень как 2021-го, так и 2022 года. Об этом рассказал начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.

Он отмечает, что в 2024 году рынок новостроек показал достаточно «рваную» динамику.

«Мы наблюдали слабое начало года, быстрый рост продаж весной и ажиотаж в июне на фоне отмены программы льготной ипотеки. В июле фиксируется неизбежное падение числа сделок в несколько раз. Но уже со следующего месяца начинается быстрое восстановление рынка. В октябре-ноябре рынок новостроек приближается к среднемесячному уровню сделок за последние четыре года, а в декабре превышает его», — рассказал М. Хорьков.

По его словам, значимую поддержку рынку продолжает оказывать семейная ипотека. При этом доля ипотечных сделок в последние месяцы снизилась до 53-57%.

«Заметная часть квартир продается с рассрочкой. Это компромиссное решение для продавцов и покупателей, которое пока всех устраивает. Но реальную оценку такой трансформации рынка можно будет дать лишь в следующие периоды, когда придет время платить по счетам», — добавляет М. Хорьков.

По расчетам bnMAP.pro, в декабре 2024 года в Екатеринбурге было заключено 2,8 тыс. ДДУ. Это на 27% меньше, чем в декабре 2023 года, но заметно выше уровня декабря 2022-го и сопоставимо с декабрем 2021-го.

«Рынок новостроек Екатеринбурга в очередной раз продемонстрировал удивительную устойчивость и способность к быстрому восстановлению», — считают аналитики.

По данным сервиса «Циан.Аналитика», средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга за 2024 год выросла на 12%, до 162 тыс. руб. за кв. м.

«Завершение льготной ипотеки, последующее снижение активности и рост числа скидок от девелоперов не привели ни к снижению, ни даже к остановке роста цен (как предсказывали некоторые участники рынка). Скидки остаются точечным инструментом, и их размер невелик. Девелоперы не готовы к массовому снижению цен. В IV квартале еще и активность на рынке подросла относительно минимумов августа, что позволило застройщикам даже вернуться к индексации цен. На рынок выходит мало новых проектов, а, значит, предложение медленнее пополняется дешевыми лотами (проектами на этапе котлована). По-прежнему растет себестоимость строительства и затраты подорожавшего проектного финансирования», — отмечают эксперты «Циан.Аналитики».

По данным bnMAP.рro, в настоящее время объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга превышает 56 тыс. объектов. Это почти в два раза больше уровня 2021 года. Эксперты отмечают, что процесс пополнения рынка новыми комплексами в городе постепенно затухает, но не остановился. Ассортимент в ближайшее время останется широким, а конкуренция — на повышенном уровне.

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