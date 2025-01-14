Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга за 2024 год снизилось на 41%

По итогам 2024 года в Екатеринбурге было заключено около 26 тыс. договоров долевого участия. Это на 41% меньше, чем в предыдущем году. При этом рынку удалось превысить уровень как 2021-го, так и 2022 года. Об этом рассказал начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков со ссылкой на данные платформы bnMAP. pro.



Он отмечает, что в 2024 году рынок новостроек показал достаточно «рваную» динамику.



«Мы наблюдали слабое начало года, быстрый рост продаж весной и ажиотаж в июне на фоне отмены программы льготной ипотеки. В июле фиксируется неизбежное падение числа сделок в несколько раз. Но уже со следующего месяца начинается быстрое восстановление рынка. В октябре-ноябре рынок новостроек приближается к среднемесячному уровню сделок за последние четыре года, а в декабре превышает его», — рассказал М. Хорьков.



По его расчетам, в декабре 2024 года в Екатеринбурге было заключено 2,8 тыс. ДДУ. Это на 27% меньше, чем в декабре 2023 года, но заметно выше уровня декабря 2022-го и сопоставимо с декабрем 2021-го.