Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга за 2024 год снизилось на 41%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. По итогам 2024 года в Екатеринбурге было заключено около 26 тыс. договоров долевого ...09.10.2024 В Екатеринбурге наблюдается восстановление рынка первичной недвижимости
УрБК. Екатеринбург. 09.10.2024. Екатеринбургский рынок первичной недвижимости восстанавливается после падения продаж в ...13.06.2023 В Екатеринбурге число сделок по ДДУ за год выросло в 4,7 раза
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...