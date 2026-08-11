Екатеринбург лидирует по нераспроданности жилья в новостройках

УрБК, Москва, 11.08.2026. У девелоперов растет доля непроданного жилья в новостройках — хуже всего дела обстоят в Екатеринбурге, где расчетный срок реализации проектных остатков превышает три года. Об этом говорится в исследовании системы мониторинга BnMap.pro, которая проанализировала 16 миллионников и Тюмень, пишут «Ведомости».

На реализацию нераспроданных квартир в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов России при сохранении спроса на уровне первого полугодия 2026 г. уйдет 2–3,8 года. По словам представителя системы мониторинга, для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до двух лет. При этом в среднем по всем мегаполисам новостройки могут быть распроданы за 2,6 года против 2,1 годом ранее, подсчитали в компании Macon.

Об увеличении сроков экспозиции на первичном рынке сообщает и «Циан». Согласно его информации, на июль 2026 года из 66 млн кв. м строящегося в городах-миллионниках жилья (с учетом проектов, в которых продажи еще не открыты) реализовано лишь около 27%. Таким образом, для поиска покупателей на остальное при темпах января–июня 2026 г. потребуется 76 месяцев, отмечает главный аналитик этой компании. Он добавляет, что год назад из 65 млн кв. м новостроек застройщикам удалось продать 33%. А расчетный срок реализации остатков составлял 49 месяцев. В «Пульс продаж новостроек» оценивают этот показатель в 43,1 месяца по итогам первой половины 2026 года.

Реализация квартир в Волгограде, Перми, Москве, Челябинске, Воронеже, Краснодаре, Тюмени, Уфе, Новосибирске и Казани, как утверждают в BnMap.pro, займет от двух до трех лет. Наравне с Екатеринбургом в Красноярске, Омске и Самаре расчетный срок реализации проектных остатков превышает три года. При этом в последнем городе он достигает максимума — около 45 месяцев. В Тюмени — около трех лет. Быстрее всего девелоперы смогут найти покупателей на оставшиеся квартиры в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону – за 22 месяца, отмечают в BnMap.pro. На месяц больше займет их реализация в Санкт-Петербурге. Но даже в этих городах при небольшом сокращении спроса сроки продажи превышают рыночную норму, подчеркивают в этом сервисе.

Увеличение времени продажи остатков свидетельствует об усилении профицита на рынке новостроек, что влечет определенные риски для девелоперов, объясняют эксперты. Все это, по их словам, опасно задержкой сроков ввода, замедлением строительной активности, ростом издержек из-за более высоких процентов по кредитам. Новое строительство в городах-миллионниках за первое полугодие сократилось на 44,8% год к году, подтверждают другие эксперты. Годом ранее девелоперы выводили на рынок больше жилья, чем продавали: на каждый реализованный метр приходилось 1,3 кв. м в новых проектах. Сейчас показатель составляет 0,8 кв. м.

При этом возможность снижения цен в связи с большим объемом непроданного жилья застройщики отрицают. В условиях дорогого проектного финансирования это может негативно повлиять на экономику жилых комплексов, поясняют они.