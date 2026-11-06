Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил целый ряд познавательныхмероприятий для жителей и гостей города на ближайший уикэнд. Лекции, экскурсии и занятии пройдут на двух площадках: в главном здании на ул. Воеводина, 5, и в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11.

Другая Венера и бригада

Мероприятия выходного дня стартуют уже вечером в пятницу в главном здании. В 18.00 здесь начнется лекция заведующей отделом отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ Ольги Горнунг «Неопримитивизм. О картине М.Ф. Ларионова «Еврейская Венера».

Эта лекция станет третьей в рамках параллельной программы«Все об одном» к выставке «Поколения новаторов. Русское искусство ХХ–ХХI веков».Новая встреча будет посвящена первому направлению русского авангарда — неопримитизизму. Ольга Горнунг предложит слушателям поговорить о его истоках и основных представителях и подробно рассмотреть картину лидера раннего авангарда Михаила Ларионова «Еврейская Венера».

Продолжение цикла слушателей ждет уже в субботу в той же локации: в 14.00 заведующаясектором отечественного искусства XX–XXI веков ЕМИИ Наталья Пономарева проведет четвертую встречу под названием «Монументальность повседневности. О картине В. Е. Попкова «Бригада отдыхает».

На лекции слушатели познакомятся с творчеством одного из самых именитых представителей «сурового стиля» Виктором Попковым и обсудят, как обычная сцена отдыха рабочих стала философским размышлением о труде, единстве и связи человека с землей.

Концерт без музыки иинформация для стен

В субботу в 15.00 в главном корпусе ЕМИИ пройдет экскурсия научного сотрудника ЕМИИ Яны Таушкановой по выставке «ConcertoGrosso. Художник Алексей Лебедев», которая открылась в главном здании ЕМИИ в начале октября. Проект стал первой масштабной ретроспективой Алексея Лебедева (1938–2016) — художника, графика и искусствоведа, который долгое время оставался одной из малоизученных фигур свердловского андеграунда. Все работы, представленные в экспозиции, сохранились благодаря коллекционерам Владимиру Кричевскому и Константину Погребинскому.

Куратор проекта поделится историей создания первой масштабной ретроспективы работ мастера, а также увлекательными эпизодами длительного исследования его наследия.В ходе экскурсии ценители искусства увидят графические произведения автора, и узнают, как реконструировались ключевые события биографии Алексея Лебедева, а также как проводился анализ его самобытного творческого метода.

Всего в состав экспозиции вошло более 200 произведений из частных коллекций, часть из которых экспонируется впервые. Выставка разместилась сразу в двух залах главного здания ЕМИИ, объединив главные темы и серии творчества художника — от 1970-х годов до последних лет жизни.

Познавательные мероприятия продолжатся в воскресенье: в 15.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» начнется лекция сокуратора выставки «От красоты небесной к красоте земной», научного сотрудника сектора зарубежного искусства ЕМИИ ЛианыБекмансуровой «Что видят стены? Оборотная сторона картины».

«Нам показывают лишь лицевую сторону живописи, но картина — трехмерный объект, обладающий материальным «телом» и собственной биографией. На лекции мы виртуально перевернем произведения и рассмотрим их обороты, которые обычно скрыты от глаз публики и доступны лишь узкому кругу хранителей и реставраторов. Вы узнаете, как изнанка становилась пространством абсолютной свободы — областью «только для моих глаз», где художники и их ученики оставляли озорные карикатуры, эскизы и пробы красок. Мы прочитаем оборот холста как паспорт произведения: расшифруем старинные сургучные печати, штампы и инвентарные номера, раскрывающие имена прежних владельцев и историю путешествий картины. Наконец, мы увидим следы реставраций, которые помогли сохранить эти работы до наших дней», — пишет автор проекта в анонсе мероприятия.

Напомним, выставка «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков» открыта в Большом зале культурного центра «Эрмитаж-Урал». В экспозиции представлены работы европейских мастеров XIV–XVIII веков. Этот музейный проект впервые знакомит уральскую публику с уникальным частным собранием в формате большой экспозиционной программы, в которую вошли более 90 произведений итальянских, испанских, немецких, французских и нидерландских авторов. В рамках экспозиции посетители увидят как работы малоизвестных мастеров, так и полотна всемирно признанных корифеев — от Джованни Беллини и Луиса де Моралеса до Давида Тенирса Младшего и последователей Рубенса. Экспозиция охватывает основные жанры и технические приемы, позволяя проследить эволюцию европейского искусства.

Профессии не для всех

Помимо встреч с искусством для взрослых, специалисты ЕМИИ по традиции подготовили развлекательное мероприятие и для малышей. Оно начнется 8 ноября в полдень в главном здании.Специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова в рамках занятия «Профессии храбрых сердец» приглашает ребят в возрасте от шести лет на прогулку по временной выставке «Поколение новаторов».

«Мы увидим на картинах людей, которые не боялись ни штормов, ни высоты, ни грохота огромных машин. Узнаем, как художники находили красоту в простых вещах, почему герои выглядят такими сильными, и выясним, как вообще можно поймать кита», — пишет ведущая в приглашении на музейное занятие.

В финалемалышей ждет творческая минутка: из мягкого фетра и с помощью безопасных пластиковых игл они смогут создать свою рыбку-оберег.

Музыка в музее

Поклонников всех видов искусства в ближайшие дни ждет сразу два музыкальных мероприятия. Первое из них состоится 7 ноября в 15.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал». Ведущая проекта сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуеваприглашает всех посетить концерт музыкальных произведений в рамках выставки «От красоты небесной к красоте земной».

В концерте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, преподаватели и учащиеся Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского.Для поклонников музыки прозвучат инструментальные и вокальные сочинения Джузеппе Тартини, ЛуиджиБоккерини, Доменико Скарлатти, Джованни Бонончини и ИгнацаПлейеля, в которых переплелись «небесное и земное».

А в понедельник, в 19.00 здесь же состоится традиционный концерт в рамках проекта «Музыка в музее». В этот раз слушателей ждет «Джаз от огненного дуэта DuoFeu».В исполнении Ильи Коптева (кларнет, саксофон) и Ксении Ларионовой (фортепиано) прозвучат произведения «Чай вдвоем», «Опавшие листья», «Ночь в Тунисе» и «Играем на «5».

Традиции Эрмитажа

Также напоминаем, что в рамках осенних Дней Эрмитажа в Екатеринбурге в корпусе на ул. Вайнера, 11, открылись сразу две выставки. Первая из них, «Интербеллум. Искусство Европы и Америки 1920-1930-х годов», знакомит зрителей с искусством и культурно-общественными процессами первой трети XX столетия — периодом между I и II мировыми войнами, известном как «Интербеллум». В состав экспозиции вошло порядка 130 произведений — живопись и графика из эрмитажной коллекции европейского и американского искусства XX века.

На выставке можно увидеть картины известных западных мастеров: Анри Матисса, Хаима Сутина, Жоржа Руо, Генриха Кампендонка, Рокуэлла Кента, Джорджо Моранди. Особая роль в этой экспозиции отведена графике — виду изобразительного искусства, который в межвоенный период стал главным инструментом политического высказывания. Выставочный проект позволит гостям музея проследить пути развития искусства и общества первой трети XX века и задуматься о том, как отголоски тех событий продолжают звучать в современной культуре.

И по традиции осенью Государственный Эрмитаж привез на Урал выставку одного шедевра под названием «Полис — это люди, а не стены и пустые корабли». Она представляет ценителям искусства бюст Афины, одной из главных фигур греческого пантеона — покровительнице ремесел и знаний, богине мудрости и войны. Из собраний Государственного Эрмитажа на Урал приехала римская копия II века н. э., восходящая к греческому оригиналу конца V века до н.э.

Интересно отметить, что рядом с оригиналом размещена тактильная копия бюста, которая появилась благодаря инклюзивному проекту Эрмитажа «Искусство в ощущениях». Она позволит познакомиться с пропорциями и рельефами скульптуры, формой и деталями шлема.

Стоит добавить, что проведение на базе ЕМИИ выставок с экспонатами из коллекций главного музея страны вот уже пять лет возможно благодаря тому, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь петербургский музей регулярно привозит в Екатеринбург тематические проекты, нередко посвященные не только истории России, но и Урала. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.