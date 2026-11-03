УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. В Екатеринбурге с 9 ноября на маршруты №№ 57 и 76 выйдут дополнительные автобусы. Об этом сообщает департамент информполитики городской администрации.

Количество автобусов на маршруте № 57, направлением в микрорайон Елизавет, увеличится на четыре единицы. Еще четыре автобуса дополнительно выйдут на маршрут № 76, обслуживающий микрорайон Синие Камни.

Специалисты рассматривают возможность увеличить количество машин на маршруте № 54. Предполагается, что это будут новые автобусы, поступившие в город на прошлой неделе. Актуализация маршрутов проводится в рамках транспортной реформы, направленной на повышение удобства передвижения по городу.

«Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга продолжает работу по повышению удобства городских автобусных перевозок. Продолжают анализировать работу обновленной маршрутной сети и взаимодействовать с жителями. При необходимости будут рассматриваться дополнительные изменения схем движения и количества подвижного состава», — сообщили в департаменте.

В Екатеринбурге со 2 ноября вступили в силу изменения в схеме движения автобусов по 19 маршрутов. В частности, изменения затронут маршруты, на которые чаще всего поступали обращения жителей. На 53-м маршруте предусмотрено продление до автовокзала — такой вариант ранее просили пассажиры. Также изменения внесены в работу маршрута № 81. Корректировки предусмотрены новыми брутто-контрактами. Подробные схемы опубликованы на официальном портале Екатеринбурга. Информацию также разместят в автобусах, которых коснутся изменения.