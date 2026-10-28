Транспортная реформа продолжается

В Екатеринбурге с 1 ноября изменятся 19 автобусных маршрутов. Корректировки связаны с переходом на новые транспортные контракты и направлены на улучшение работы общественного транспорта. Параллельно город ожидает поставку новых автобусов и трамваев, а также рассматривает дальнейшее развитие маршрутной сети с учетом застройки новых районов. Об этом сообщил и.о. руководителя департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николай Вахлов сегодня на брифинге.

«У нас изменится с 1 ноября по новому контракту 19 автобусных маршрутов», — сказал он.

По словам Н. Вахлова, корректировки должны сделать движение транспорта быстрее и повысить качество перевозок. В частности, изменения затронут маршруты, на которые чаще всего поступали обращения жителей. На 53-м маршруте предусмотрено продление до автовокзала — такой вариант ранее просили пассажиры. Также изменения внесены в работу маршрута № 81.

Отдельное внимание город уделяет транспортному сообщению с Новокольцовским. С 1 ноября на маршруте № 44, который обслуживает эту территорию, появятся две дополнительные машины. После запуска нового контракта департамент планирует оценить пассажиропоток и при необходимости рассмотреть дальнейшее увеличение количества автобусов.

Кроме того, на маршруте № 56 автобусы среднего класса заменят машинами большого класса. Это должно увеличить вместимость транспорта на направлении, где развивается жилая застройка и работает кампус Уральского федерального университета.

Городские власти также обсуждают с представителями УрФУ вопросы транспортного обслуживания студентов. По словам Н. Вахлова, стороны прорабатывают возможные решения, которые позволят организовать доставку учащихся и сотрудников к кампусу.

Обновление подвижного состава остается одним из направлений развития общественного транспорта Екатеринбурга. До конца 2026 года город ожидает поставку еще 19 новых трамваев. К настоящему времени поступила 31 машина из предусмотренной партии в 50 единиц. Новые вагоны будут выходить на линии по мере подготовки необходимой документации.

Также до конца года ожидается поступление более 90 автобусов большого класса. Из них 50 машин предназначены для муниципального перевозчика «Гортранс», остальные будут использовать коммерческие транспортные компании, работающие на городских маршрутах.

Ранее коммерческие перевозчики приобрели 150 автобусов среднего класса повышенной вместимости, оборудованных местами для маломобильных пассажиров. По словам руководителя департамента, обновление парка должно учитывать потребности маршрутов и фактическую нагрузку на них.

В городе также продолжают развивать электротранспорт. В частности, новые троллейбусы с автономным ходом позволяют менять схему движения и переводить отдельные направления с автобусного обслуживания на троллейбусное. Дальнейшие изменения будут зависеть от темпов поступления машин и возможностей их использования на конкретных маршрутах.

Еще одно направление работы — адаптация транспортной сети к развитию Екатеринбурга. Среди территорий, где сохраняется рост жилой застройки и спрос на перевозки, Н. Вахлов назвал Академический район, Уралмаш и ЖБИ.

При этом появление новых домов не всегда требует увеличения количества маршрутов: в каждом случае департамент оценивает существующую сеть и распределение пассажиропотоков. В частности, при корректировке схем движения учитывают необходимость обеспечить доступ к социальным объектам и сократить время в пути.

По словам Н. Вахлова, при организации перевозок важно избегать дублирования маршрутов на одних и тех же улицах, если пассажиры могут быстрее добраться до нужной точки по другой схеме. При этом отдельные направления должны сохранять связь с социальными объектами, даже если такой маршрут не является самым коротким.

Вопрос развития электротранспорта также рассматривается с учетом роста районов. В качестве примера Н. Вахлов привел трамвайное сообщение с Академическим, которое имеет значение и для жителей ЖБИ: маршрут позволяет перевозить пассажиров между территориями и снижать нагрузку на другие направления.

Город продолжает готовить заявку на участие в федеральной программе «Инфраструктура для жизни» на 2027 год. Кроме того, обсуждается привлечение средств на развитие трамвайной инфраструктуры совместно с областными властями.

Вопрос повышения стоимости проезда остается открытым. Стоимость разовой поездки в общественном транспорте Екатеринбурга сейчас составляет 42 руб. Решение о повышении тарифа не принято, однако город допускает, что этот вопрос может быть рассмотрен в дальнейшем.

«Расчет ведем пока на уровне того, что есть у нас — 42 руб., [этот уровень, прим.ред.] держим, но в какой-то момент, я думаю, может возникнуть вопрос, что будем все-таки повышать проезд на какую-то стоимость», — сказал Н. Вахлов.

Среди факторов, влияющих на расходы перевозчиков, он назвал увеличение стоимости топлива и необходимость учитывать затраты на работу транспорта. При этом возможное изменение тарифа будет рассматриваться отдельно.

Отдельно власти намерены проанализировать стоимость проездного билета, который позволяет пользоваться четырьмя видами общественного транспорта. Сейчас он стоит 1,5 тыс. руб. По словам Николая Вахлова, при рассмотрении этого вопроса будут оценивать возможные варианты, чтобы поездки для жителей оставались удобными.

Нынешние изменения транспортной системы Екатеринбурга на ближайшие месяцы связаны не только с обновлением автобусных маршрутов, но и с поставками нового подвижного состава, развитием электротранспорта и адаптацией сети к росту города. При этом решения об увеличении числа машин и возможном пересмотре тарифов будут зависеть от анализа работы маршрутов и расходов на перевозки.

Напомним, что помимо обновления подвижного состава транспортная реформа предусматривает изменение модели работы перевозчиков. Екатеринбург постепенно переходит на систему брутто-контрактов, при которой перевозчикам оплачивают выполненную транспортную работу, а не количество перевезенных пассажиров. По оценке региональных властей, это позволит обеспечить соблюдение расписания, сохранить социально значимые маршруты независимо от их рентабельности и повысить качество обслуживания пассажиров.