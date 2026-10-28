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В Екатеринбурге с 1 ноября изменятся 19 автобусных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Движение 19 автобусных маршрутов изменится в Екатеринбурге с 1 ноября в рамках новых контрактов с перевозчиками. Корректировки направлены на повышение скорости и безопасности перевозок, сообщил руководитель департамента транспорта администрации города Николай Вахлов.

«У нас изменятся с 1 ноября по новому контракту 19 автобусных маршрутов», — сказал он на брифинге.

По словам Н. Вахлова, при пересмотре схем движения учитывали пассажиропотоки, расположение социальных и культурных объектов, а также потребности жителей, которые ездят на работу и учебу.

«Эти изменения у нас направлены в основном на улучшение именно движения транспорта по маршрутам, чтобы они двигался быстрее, безопаснее, качественнее», — отметил руководитель департамента.

Перед утверждением изменений администрация получила обратную связь от горожан. В частности, жители обращались по поводу маршрутов № 81 и № 53. После анализа предложений власти скорректировали первоначальные планы.

«То же самое касается пятьдесят третьего маршрута. Здесь корректировки проведены, он у нас поедет до автовокзала, то, что просили жители», — сообщил Н. Вахлов.

Подробную информацию об изменениях разместят на портале администрации Екатеринбурга, в канале департамента транспорта в мессенджере МАХ, а также непосредственно в автобусах, маршруты которых изменятся.

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