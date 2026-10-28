В Екатеринбурге тариф на проезд остается на прежнем уровне

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Стоимость одной поездки в общественном транспорте Екатеринбурга пока остается на уровне 42 руб., однако в дальнейшем власти могут рассмотреть вопрос о повышении тарифа. Об этом сообщил и.о. руководителя департамента транспорта администрации города Николай Вахлов.

«То есть расчет ведем, пока на уровне того, что есть у нас 42 рубля, держим, но в какой-то момент, я думаю, может возникнуть такой вопрос, что мы будем все-таки повышать проезд на какую-то стоимость», — сказал он на брифинге.

По словам Н. Вахлова, при оценке возможного изменения тарифа учитывают в том числе динамику цен на топливо и расходы на оплату труда сотрудников транспортных предприятий.

«Но вот, к сожалению, учитывая как бы резонансы с топливом, которое дизельное, да, в этом году газ. Значительно подрос в цене, и вот за счет этого уже как бы скачок цен произошел», — отметил он, говоря о факторах, влияющих на стоимость перевозок.

Руководитель департамента добавил, что перевозчикам необходимо поддерживать заработную плату на конкурентном уровне, чтобы привлекать сотрудников и обеспечивать работу маршрутов.

Стоимость проездного билета, действующего на автобусах, троллейбусах, трамваях и в метро, сейчас составляет 1,5 тыс. руб. В случае изменения тарифа его цену будут рассматривать отдельно.

«Это будет вопрос рассматриваться отдельно. То есть мы посмотрим, какие варианты у нас есть в этом плане, чтобы жителям было удобнее и все-таки комфортно передвигаться», — сказал Н. Вахлов.

Он также отметил, что город продолжает сравнивать подходы к тарифообразованию с другими регионами.