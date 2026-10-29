В Екатеринбурге готовы пересмотреть транспортную сеть из-за развития новых районов

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. Власти Екатеринбурга продолжают корректировать маршрутную сеть с учетом жилищного строительства, появления социальных объектов и изменения пассажиропотоков. В числе районов, где растет потребность в перевозках, — Академический, Уралмаш и ЖБИ, сообщил и.о. руководителя департамента транспорта администрации города Николай Вохлов.

«У нас первоочередно растет академический район. Здесь никаких изменений нет, маршрутов там достаточное количество, тем более мы меняли трамвайные маршруты, запускали туда», — сказал он на брифинге.

По словам Н. Вохлова, пассажиропотоки в Академическом остаются стабильно высокими. Потребность в общественном транспорте также увеличивается на Уралмаше и в районе ЖБИ, где продолжается строительство жилья.

«Также направление у нас развивающееся — все равно Уралмаш, застройка происходит, и дальнейшая застройка, то есть вот эти все направления мы смотрим, направление ЖБИ, точно так же застройка идет», — отметил руководитель департамента.

При изменении маршрутов город учитывает не только количество пассажиров, но и доступность мест работы, учебы и социальных объектов. В частности, власти анализируют, насколько оправдано движение нескольких маршрутов по одним и тем же улицам.

«Пускать по дублирующим улицам, ну, один и тот же транспорт как бы не имело смысла, когда можно было на одном маршруте быстрее добраться, допустим, до центра города, а второй наоборот оставить через соцобъект, и, соответственно, оставить, тем самым доставить жителей там до соцобъектов», — пояснил Н. Вохлов.

Он добавил, что в дальнейшем изменения будут зависеть и от поступления нового подвижного состава. При его появлении город сможет оценить, на каких направлениях целесообразно увеличить число машин или изменить их класс.