В Екатеринбурге будут менять маршруты электротранспорта после поступления новых трамваев

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Власти Екатеринбурга продолжат корректировать маршруты трамваев и троллейбусов по мере обновления подвижного состава. Изменения будут учитывать потребности пассажиров, развитие районов и возможности новых машин, сообщил и.о. руководителя департамента транспорта администрации города Николай Вахлов.

«За счет того, что у нас автономный ход появился, у нас целый маршрут, скажем, перейдет из разряда автобусного в троллейбусный. Будем смотреть по мере того, как будет подходить подвижной состав», — сказал он на брифинге.

По словам Н. Вахлова, существенные изменения в работе электротранспорта уже проводились в предыдущие годы, последние корректировки трамвайных маршрутов состоялись летом.

«Поэтому, как только будет приходить новый подвижной состав, будем смотреть, как его реализовать удобнее и безопаснее для пассажиров», — добавил и.о. руководителя департамента.

При планировании изменений власти учитывают пассажиропотоки и интервалы движения. По словам Н. Вахлова, расписание изначально составляют с расчетом на удобство пассажиров, однако фактическое движение может нарушаться из-за дорожно-транспортных происшествий и технических причин.

«Но основной момент, что мы закладываем минимальное время на прибытие транспорта на остановку», — отметил он.

Одним из факторов, ограничивающих возможность расширения перевозок, остается нехватка водителей. Власти, по словам руководителя департамента, учитывают кадровые возможности транспортных предприятий и одновременно оценивают перспективы увеличения числа машин на маршрутах.