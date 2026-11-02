Вступили в силу изменения в автобусных маршрутах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. В Екатеринбурге со 2 ноября вступили в силу изменения в схеме движения автобусов по 19 маршрутов. Корректировки предусмотрены новыми брутто-контрактами.

В частности, изменения затронут маршруты, на которые чаще всего поступали обращения жителей. На 53-м маршруте предусмотрено продление до автовокзала — такой вариант ранее просили пассажиры. Также изменения внесены в работу маршрута № 81.

Отдельное внимание город уделяет транспортному сообщению с Новокольцовским. С 1 ноября на маршруте № 44, который обслуживает эту территорию, появятся две дополнительные машины. После запуска нового контракта департамент планирует оценить пассажиропоток и при необходимости рассмотреть дальнейшее увеличение количества автобусов.

Кроме того, на маршруте № 56 автобусы среднего класса заменят машинами большого класса. Это должно увеличить вместимость транспорта на направлении, где развивается жилая застройка и работает кампус Уральского федерального университета.

На прошлой неделе представители городской администрации провели встречу с жителями микрорайона Совхозный по вопросу, связанному с изменениями маршрутов. В департаменте информполитики администрации города сообщили, что участие во встрече приняли более 180 человек.

Исполняющий обязанности заместителя главы Екатеринбурга Николай Вахлов пояснил горожанам, что при подготовке изменений учитывались предложения Ассоциации пассажиров и обращения жителей. Проекты схем движения выносились на обсуждение, замечания можно было направить через платформу «Решаем вместе» и непосредственно в департамент транспорта.

Подробные схемы опубликованы на официальном портале Екатеринбурга. Информацию также разместят в автобусах, которых коснутся изменения.

После 1 ноября специалисты проанализируют работу обновленной маршрутной сети и при необходимости рассмотрят дополнительные корректировки. По результатам встречи также было принято решение направить маршрут № 53 по переулку Рижскому, однако с учетом просьб жителей автобус направят через район завода РТИ по улицам Военной и Титова, где здесь находятся необходимые жителям инфраструктурные объекты. После он проследует по ул. 8 Марта. Эти изменения внесут до конца ноября.

Жители микрорайона в том числе задали вопросы о том, как после корректировки маршрутов можно добраться до социальных и других значимых объектов, в частности, к учреждениям здравоохранения, учебным корпусам УрФУ, театрам («Урал Опера Балет», музыкальной комедии и юного зрителя), заводу «Патра», а также в микрорайоны Пионерский и Уралмаш

«Все вопросы жителей Совхозного находятся на личном контроле временно исполняющего полномочия главы Екатеринбурга Рустама Галямова и будут рассмотрены в течение ближайших двух рабочих дней. По итогам анализа в схемы движения могут внести дополнительные корректировки либо предложить жителям альтернативные варианты проезда. Актуализация маршрутов проводится в рамках транспортной реформы, направленной на повышение удобства передвижения по городу», — сообщили в департаменте.