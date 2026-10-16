Зоопарк без подписи и музыка

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательную программу для жителей и гостей города на ближайшие несколько дней. Мероприятия пройдут на трех площадках: в главном здании на ул. Воеводина, 5 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11 и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Акрил и острова

Программа выходного дня стартует в субботу в полдень в Музее наива. Для детей от шести лет пройдет занятие «Акриловый зоопарк на ткани». Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анастасия Маркова проведет для ребят экскурсию по выставке «Остров Тарабаровых». Главный акцент будет сделан на животных, которых Люси Воронова изобразила на своих полотнах.

После этого состоится мастер-класс: юные участники создадут собственные работы — нарисуют животных не на бумаге, а на ткани, добавив в сюжет фантазию и яркие акриловые краски. Для участия в занятии необходима предварительная запись по телефону +7 (343) 290-90-26.

А в 13.00 здесь же куратор выставки, заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко проведет экскурсию по выставке «Остров Тарабаровых» уже для взрослых ценителей наива. Гостям музея предложат пройти по залам с временной экспозицией и узнать, как складывалась коллекция Сергея Тарабарова и Евгении Черепниной. Поклонники наива смогут обсудить, откуда художники из глухих деревень брали кисти и краски и почему их работы оказались в музеях по всему миру.

Напомним, что в основе экспозиции — 99 работ 21 автора из московского собрания Сергея Тарабарова (1955–2020) и его жены Евгении Черепниной. В коллекцию вошли живопись, графика, деревянные скульптуры и керамические изделия. Это первая выставка в Музее наивного искусства, где на одной площадке соседствуют произведения как наивных художников, так и профессионалов, находивших вдохновение в наивном искусстве и его визуальной эстетике.

Музыка и отсутствие авторов

В воскресенье, 18 октября, в 14.00 в главном здании ЕМИИ сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Маруся Макарова проведет медиацию «Без подписи. Без автора» по выставке «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков», на которой гостям музея будет предложено поговорить о фигуре автора.

Участникам мероприятия будет предложено обсудить, как известность художника влияет на наше впечатление о произведении искусства. Можно ли смотреть на работу, отстранившись от мнения о мастере, и всегда ли известность — показатель мастерства? Обсуждение этих и других вопросов пройдет на примере русского искусства XX века.

Напомним, медиация представляет собой формат общения в выставочном пространстве, где центральная роль отводится диалогу между участниками, медиатором и произведением. Задача медиации — дать возможность каждому посетителю выстроить личные взаимоотношения с искусством, обмениваясь разнообразными точками зрения на него.

А в понедельник, в 19.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» состоится концерт «От Гершвина до Монти» в рамках проекта «Музыка в музее». Джазовую и не только музыку ХХ столетия Джорджа Гершвина, Джанго Рейнхардта, Филиппа Брэхама, Стефана Граппелли, Карлоса Гарделя, Витторио Монти представит дуэт из скрипки Владимир Желтовских и фортепиано Алексея Высоцкого.

Напомним, «Музыка в музее» — совместный проект команды Венского фестиваля музыкальных фильмов и ЕМИИ. Концерты проходят в камерной атмосфере центра «Эрмитаж-Урал» по понедельникам, когда пространство закрыто для посетителей. Гости концертов получают уникальную возможность побывать в пустом музее и при этом слушать музыку в живом исполнении. В программах задействован рояль Becker, который был произведен в XIX веке по заказу царской семьи.

Немузыкальный концерт и красота

Напомним, что в начале октября в главном здании ЕМИИ начала работу выставка «Concerto Grosso. Художник Алексей Лебедев». Проект стал первой масштабной ретроспективой Алексея Лебедева (1938–2016) — художника, графика и искусствоведа, который долгое время оставался одной из малоизученных фигур свердловского андеграунда. Все работы, представленные в экспозиции, сохранились благодаря стараниям коллекционеров Владимира Кричевского и Константина Погребинского.

Всего в состав экспозиции вошло более 200 произведений из частных коллекций, часть из которых экспонируется впервые. Выставка разместилась сразу в двух залах главного здания ЕМИИ, объединив главные темы и серии творчества художника — от 1970-х годов до последних лет жизни. Разделы выставки сопровождаются цитатами из личных дневников Алексея Лебедева, а на отдельном таймлайне можно увидеть ключевые эпизоды его биографии.

Кроме этого, в Большом зале культурного центра «Эрмитаж-Урал» продолжает работу выставка «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков». В экспозиции представлены работы европейских мастеров XIV–XVIII веков. Этот музейный проект впервые знакомит уральскую публику с уникальным частным собранием в формате большой экспозиционной программы, в которую вошли более 90 произведений итальянских, испанских, немецких, французских и нидерландских авторов. В рамках экспозиции посетители увидят как работы малоизвестных мастеров, так и полотна всемирно признанных корифеев — от Джованни Беллини и Луиса де Моралеса до Давида Тенирса Младшего и последователей Рубенса. Экспозиция охватывает основные жанры и технические приемы, позволяя проследить эволюцию европейского искусства.

Пять тематических блоков выставки последовательно показывают, как на протяжении нескольких столетий живопись освобождалась от строгих религиозных догм, двигаясь от возвышенного сакрального идеала к поэтизации земной реальности. Научная ценность коллекции не вызывает сомнений: она уже введена в академический оборот, опубликована в специализированных изданиях, прошла атрибуцию у ведущих мировых экспертов, неоднократно участвовала в престижных выставочных проектах и хорошо знакома искушенным ценителям искусства.