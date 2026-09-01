Цены на новостройки в городах-миллионниках продолжают расти

УрБК, Москва, 01.09.2026. Средняя цена квартир в новостройках городов-миллионников на конец августа составила 210 тыс. 400 руб. за 1 кв. м. Это на 11% больше цен годичной давности, пишут «Ведомости» со ссылкой сводные данные «Циан» и других участников рынка.

С начала года такие лоты прибавили в цене 3,95%, уточняют в компании. По итогам восьми месяцев первичное жилье дорожало медленнее, чем квартиры в готовых домах, впервые с 2022 года. Последние прибавили в цене 7%.

По данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра в предложении на рынке новостроек 16 городов-миллионников в августе 2026 года выросла только на 1,8% относительно декабря 2025 года до 273 тыс. руб. По сравнению с августом прошлого года такие лоты подорожали на 11,2%, до 185 тыс. 600 руб. за «квадрат», подсчитали в компании «Этажи». Это больше, чем в среднем по стране, где рост составил только 4,4% (до 161 700 руб. за 1 кв. м). Опережающую динамику в городах-миллионниках в компании объясняют изменением структуры предложения. В последние годы девелоперы в крупнейших мегаполисах наращивают объем строительства жилья комфорт-класса и выше, уходя от типовых проектов, резюмируют эксперты.

Что касается региональной динамики, средняя стоимость предложения на рынке жилья Екатеринбурга за последний год увеличилась на 7–12%. Однако этот рост во многом иллюзорен. Цена реальных сделок уже давно стоит на месте.