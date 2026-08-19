Мнимый рост цен на квартиры

Средняя стоимость предложения на рынке жилья Екатеринбурга за последний год увеличилась на 7-12%. Однако этот рост во многом иллюзорен. Цена реальных сделок уже давно стоит на месте. О причинах читайте в материале ИАА УрБК.

Новостройки

По данным центра маркетинговых исследований «Объектив», средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья Екатеринбурга за 12 месяцев увеличилась на 7%, до 177 тыс. руб. за кв. м.

Основная причина роста цен — так называемый «финансовый инжиниринг», полагает руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

Речь идет о том, что екатеринбургские застройщики из-за недоступной рыночной ипотеки стали часто применять более сложные схемы продажи жилья, в том числе беспроцентные рассрочки и субсидирование ипотечных ставок. Все это требует дополнительных расходов на организацию и обслуживание. Такие издержки закладываются в конечную цену объекта, из-за чего она формально растет.

Однако, по словам М. Хорькова, из-за невысокого спроса девелоперы часто вынуждены компенсировать плановое увеличение цен прямыми скидками — в итоге конечная стоимость для покупателя остается стабильной.

Вторичный рынок

По данным УПН, средняя цена предложения на вторичном рынке Екатеринбурга за год выросла на 12%, до 146 тыс. руб. за кв. м.

Однако и здесь этот рост во многом бумажный — динамику обеспечивают объекты, которые только поступают в продажу. Аналитики отмечают, что на «вторичке» в уральской столице постепенно увеличивается доля современного жилья, которое заметно дороже советского: чем больше таких лотов, тем выше средний ценник.

Статистика УПН это подтверждает: 54% выставленных на продажу квартир находятся в домах, построенных после 2001 года, 43% — с 2011 года и позже, а еще 22% — это жилье не старше пяти лет.

Примечательно, что, по словам Михаила Хорькова, в первой половине 2026 года дорожает не только современные квартиры, но и старый фонд, хотя темпы роста там низкие, а повышение цены часто нивелируется торгом. Тем не менее, как подчеркивает эксперт, вторичный рынок чувствует себя неплохо и готов побороться с новостройками за клиента.

Таким образом, фактически цены на квартиры во всех сегментах не увеличиваются. И пока ипотека остается дорогой, эта тенденция вряд ли изменится: многое будет зависеть от скорости дальнейшего смягчения монетарной политики.

Напомним, в июле Центробанк снизил ключевую ставку с 14,25 до 14%. Участники рынка жилья Екатеринбурга встретили это решение с оптимизмом.