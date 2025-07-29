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Вчера, 16:23

Экспорт российских алмазов в Индию сократился за год на 43%

УрБК, Москва, 31.07.2025. Экспорт алмазов из России в Индию в январе-мае 2025 года сократились за год на 43%, до 2,1 млн каратов, пишут «Ведомости», со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.

В мае поставки этих минералов упали на 39% в годовом выражении, до 214 тыс. 500 каратов.

Уточняется, что 60% всех поставок пришлась на алмазы ювелирного качества, около 1,3 млн каратов.

Отметим, что в первые пять месяцев 2024 года доля таких камней в общем объеме экспорта в Индию была выше — 78,5%.

Эксперты считают, что это падение связано с профицитом камней у огранщиков и снижением спроса на бриллианты.

Ранее сообщалось, что стоимость бриллиантов массой один карат снизилась до минимума с ноября 2020 года, а средние мировые цены на необработанные ювелирные алмазы к 2027 году могут вырасти на 50% относительно 2024 года, до 189 долл. США за карат со 125 долл. США.

Напомним, 16 и 17 июля, в Екатеринбурге прошла ярмарка-форум ювелирного искусства « Тонкие грани». В рамках мероприятия заместитель губернатора, министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что ювелирный рынок России в прошлом году показал почти 30% прироста. Уральские ювелирные бренды выделяются на общероссийском уровне, так как ювелирное и камнерезное дело всегда было сильной компетенцией региона. Это дает высокие результаты в решении госзадачи по повышению доли креативных индустрий в структуре валового регионального продукта.
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