Экспорт российских алмазов в Индию сократился за год на 43%

УрБК,Москва, 28.07.2025. Средние мировые цены на необработанные ювелирные алмазы к 2027 году могут вырасти на 50% ...15.07.2025 В Екатеринбурге на выставке «Тонкие грани» представили уникальные ювелирные изделия
УрБК, Екатеринбург. 15.07.2025. В Екатеринбурге на выставке «Тонкие грани» представили ювелирные изделия с редкими ...22.08.2014 В июле средняя цена алмазов выросла на 14%
УрБК, Москва, 22.08.2014. Средняя цена экспорта алмазного сырья из Бельгии, крупнейшего мирового центра торговли ...14.07.2014 Среднемировая цена на алмазы снизилась на 10%
Средняя цена экспортируемого алмазного сырья из Бельгии, крупнейшего мирового центра торговли драгкамнями, в июне 2014 ...11.12.2012 Красный бриллиант продан за 2,1 миллиона долларов на аукционе Christie’s
Уникальный красный с оранжевым отливом бриллиант размером в три карата продан на торгах Christie’s в Нью-Йорке в ...