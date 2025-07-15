Средние мировые цены на необработанные ювелирные алмазы могут вырасти на 50%

УрБК, Екатеринбург. 15.07.2025. В Екатеринбурге на выставке «Тонкие грани» представили ювелирные изделия с редкими ...15.07.2025 В Екатеринбурге сегодня открывается выставка-форум ювелирного искусства «Тонкие грани»
УрБК, Екатеринбург. 15.07.2025. В Екатеринбурге сегодня открывается выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии ...08.07.2025 В Екатеринбурге состоится выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани»
УрБК, Екатеринбург. 08.07.2025. В Екатеринбурге с 15 по 17 июля состоится выставка-форум ювелирного искусства и ...07.07.2025 Ведущие ювелирные бренды Свердловской области будут представлены на выставке-форуме «Тонкие грани» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» пройдет с 14 по 17 июля ...14.07.2014 Среднемировая цена на алмазы снизилась на 10%
Средняя цена экспортируемого алмазного сырья из Бельгии, крупнейшего мирового центра торговли драгкамнями, в июне 2014 ...