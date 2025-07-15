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Вчера, 10:40

Средние мировые цены на необработанные ювелирные алмазы могут вырасти на 50%

УрБК,Москва, 28.07.2025. Средние мировые цены на необработанные ювелирные алмазы к 2027 году могут вырасти на 50% относительно 2024 года, до 189 долл. США за карат со 125 долл. США , пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз аудиторско-консалтинговой компании Kept.

Авторы исследования поясняют, что последние годы высокие запасы алмазов оказывали давление на цены, но в среднесрочной перспективе снижение объемов добычи может привести к дефициту сырья ювелирного качества. И это повысит привлекательность бриллиантов для инвестиционных целей.

Напомним ранее, 16 и 17 июля, в Екатеринбурге прошла ярмарка-форум ювелирного искусства « Тонкие грани». В рамках мероприятия заместитель губернатора, министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что ювелирный рынок России в прошлом году показал почти 30% прироста. Уральские ювелирные бренды выделяются на общероссийском уровне, так как ювелирное и камнерезное дело всегда было сильной компетенцией региона. Это дает высокие результаты в решении госзадачи — повышение доли креативных индустрий в структуре валового регионального продукта.
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