Мировые цены на бриллианты обновили многолетние минимумы

В московском аэропорту «Шереметьево» у пассажира изъяли 26 тыс. бриллиантов. Об этом 11 марта сообщает РИА Новости со ...14.11.2012 Один из крупнейших бриллиантов в мире продан более чем за 21 миллион долларов
Один из самых крупных и знаменитых бриллиантов в мире, «Эрцгерцог Иосиф», продан на аукционе в Женеве за 21,48 млн ...07.12.2011 На аукцион Sotheby's выставят редкий бриллиант
Бриллиант «Свет Голконды», названный в честь известнейшего месторождения алмазов в Индии, выставляется на аукцион ...16.11.2011 Sotheby's продал желтый бриллиант за 12,4 млн. долларов
На аукционе Sotheby's был продан бриллиант насыщенного желтого цвета весом 110,03 карата за 12,4 млн долларов, ...21.10.2010 Кольцо от Bulgari на аукционе Christie's продано почти за 16 миллионов долларов
На вечерних торгах Christie's в Нью-Йорке кольцо от Bulgari, с двумя бриллиантами треугольной огранки — бесцветным и ...