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Вчера, 14:42

Мировые цены на бриллианты обновили многолетние минимумы

УрБК, Москва, 24.07.2023. Стоимость бриллиантов массой один карат снизилась до минимума с ноября 2020 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные ценового агентства Rapaport.

Согласно данным компании на начало текущего месяца, индекс RapNet Diamond Index (RAPI) для таких бриллиантов составлял 6,9. По сравнению с началом года этот показатель уменьшился на 8,4%, относительно июля предыдущего года — на 23,9%.

В то же время стоимость бриллиантов массой три карата находится на уровне 2021 года — 23,6. С начала года индекс стал меньше на 4,9%, с начала июля прошлого года — на 15,8%.

В свою очередь, индекс цен на бриллианты массой 0,5 карата снизился как минимум до уровня 2018 года.
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