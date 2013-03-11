Мировые цены на бриллианты обновили многолетние минимумы

В московском аэропорту «Шереметьево» у пассажира изъяли 26 тыс. бриллиантов. Об этом 11 марта сообщает РИА Новости со ...

В Шереметьево у пассажира изъяли 26 тысяч бриллиантов

Один из крупнейших бриллиантов в мире продан более чем за 21 миллион долларов

Один из самых крупных и знаменитых бриллиантов в мире, «Эрцгерцог Иосиф», продан на аукционе в Женеве за 21,48 млн ...