В I половине 2025 года Россия увеличила поставки меди в Китай на 81%

УрБК, Москва, 30.07.2025. Россия за январь-июнь 2025 года импортировала в Китай 4 тыс. 641 т титана. Это больше ...28.07.2025 Россия с начала года увеличила импорт удобрений в Малайзию в три раза
УрБК, Москва, 28.07.2025. Российские компании за шесть месяцев 2025 года поставили в Малайзию удобрений на 617,4 млн ...26.06.2025 Россия увеличила закупку лапши из Южной Кореи
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УрБК, Москва, 10.10.2011. Россия в январе — августе 2011 года сократила экспорт меди на 73,5% по сравнению с ...26.08.2010 Стоимостные поставки меди на экспорт из Свердловской области выросли более чем в 2 раза
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