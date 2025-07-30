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Вчера, 13:10

В I половине 2025 года Россия увеличила поставки меди в Китай на 81%

УрБК, Москва, 31.07.2025. В I половине 2025 года Россия поставила в Китай 564 тыс. тонн меди. Это на 81% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант».

Стоимость экспорта за тот же период выросла в 2,5 раза, до 3,3 млрд, превысив показатели всего 2019 года. Основные объемы пришлись на медную руду (339 тыс. т) и катодную медь (190,5 тыс. т).

Данную динамику эксперты связывают с замедлением внутреннего спроса и оживлением экономики КНР, а также с отменой российских экспортных пошлин и перенаправлением поставок из-за введения 50% тарифов на медь в США с 1 августа.

Отдельные представители рынка, отмечая снижение мировых цен на медь в конце июля, все же прогнозируют рост потребления меди в Китае на 3% к концу года.

Ранее стало известно, что Россия за год продала Китаю 4 тыс. 641 т титановых изделий, это превышает прошлогодние показатели в 3,4 раза.
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