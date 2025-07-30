В I половине 2025 года Россия увеличила поставки меди в Китай на 81%

УрБК, Москва, 30.07.2025. Россия за январь-июнь 2025 года импортировала в Китай 4 тыс. 641 т титана. Это больше ...

Россия за год увеличила импорт титановых изделий в Китай в 3,4 раза

Россия с начала года увеличила импорт удобрений в Малайзию в три раза

УрБК, Москва, 28.07.2025. Российские компании за шесть месяцев 2025 года поставили в Малайзию удобрений на 617,4 млн ...