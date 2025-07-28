Россия за год увеличила импорт титановых изделий в Китай в 3,4 раза

УрБК, Москва, 29.07.2025. За первые пять месяцев 2025 года российские компании продали Индонезии удобрений на 276,8 млн ...28.07.2025 Россия с начала года увеличила импорт удобрений в Малайзию в три раза
УрБК, Москва, 28.07.2025. Российские компании за шесть месяцев 2025 года поставили в Малайзию удобрений на 617,4 млн ...28.07.2025 Выплавка стали в России в I полугодии 2025 года снизилась на 4,8%
УрБК, Москва, 28.07.2025. Выплавка стали в России в I полугодии 2025 года снизилась на 4,8% в сравнении с тем же ...17.04.2025 Объем экспорта российского вина в Китай за год вырос в 3,2 раза
УрБК, Москва, 17.04.2025. Экспорт российского вина в Китай в I квартале 2025 года составил почти 700 тонн на общую ...04.03.2025 Россия за год нарастила импорт форели на 25%
УрБК, Москва, 04.03.2025. Россия за 2024 год импортировала 75 тыс. т форели, что на 25% больше, чем в предыдущем году. ...