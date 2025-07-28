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Россия за год увеличила импорт титановых изделий в Китай в 3,4 раза

УрБК, Москва, 30.07.2025. Россия за январь-июнь 2025 года импортировала в Китай 4 тыс. 641 т титана. Это больше прошлогодних показателей в 3,4 раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Уточняется, что в денежном эквиваленте экспорт составил 48,4 млн долл. США, что на 1% ниже уровня прошлого года.

Большая часть поставок, 4 тыс. 421 т, или 95%, пришлась на готовые изделия из титана (титановые полосы, прутки, профили, проволоку, пластины, ленты и фольгу).

Согласно исследованию Чжэцзянского университета торговли и промышленности (ZJSU), потребление этих изделий в КНР выросло на 8%, до 64 тыс. 561 т, а в 2025 году достигнет 70 тыс. 175 т.

Ранее сообщалось, что выплавка стали в России в I полугодии 2025 года снизилась на 4,8% в сравнении с тем же периодом 2024 года.
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