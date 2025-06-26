Выплавка стали в России в I полугодии 2025 года снизилась на 4,8%

УрБК, Москва, 26.06.2025. С начала текущего года поставки железа, стали и изделий из них из Китая в Россию выросли ...18.04.2025 Потребление лома в РФ в 2025 году может сократиться более чем на 20%
УрБК, Москва, 18.04.2025. Потребление лома в РФ в 2025 году может сократиться более чем на 20% год к году и составить ...14.04.2025 Производство стального проката в России снизилось в марте на 5%
Российские предприятия черной металлургии в марте 2025 года выпустили 5,1 млн стального проката. Это на 5% меньше ...14.04.2025 Производство стального проката в России снизилось в марте на 5%
УрБК, Москва, 14.04.2025. Российские предприятия черной металлургии в марте 2025 года выпустили 5,1 млн стального ...27.03.2025 Выпуск легковых автомобилей в России с начала года вырос на 13%
УрБК, Москва, 27.03.2025. В России за январь-февраль 2025 года производство легковых автомобилей выросло на 12,8% по ...