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Выплавка стали в России в I полугодии 2025 года снизилась на 4,8%

УрБК, Москва, 28.07.2025. Выплавка стали в России в I полугодии 2025 года снизилась на 4,8% в сравнении с тем же периодом 204 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Уточняется, что в своей работе ведомство пользуется данными официальной статистики Росстата.

Так, по ведомственным данным, за январь-июнь 2025 года выпуск стального проката в РФ составил 29,2 млн т (-6% в годовом сравнении), выпуск нелегированной стали — 27,6 млн т (-2,7% в годовом сравнении), а выплавка чугуна снизилась на 0,2% — до 25,8 млн т.

По итогам 2024 года объем выплавки стали в РФ сократился на 7%.

Ранее сообщалось, что российские предприятия черной металлургии в марте 2025 года выпустили 5,1 млн стального проката. Это на 5% меньше мартовских показателей прошлого года.
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