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С начала года экспорт в РФ китайского железа, стали и изделий из них вырос на 16%

УрБК, Москва, 26.06.2025. С начала текущего года поставки железа, стали и изделий из них из Китая в Россию выросли примерно на 16% год к году, до 1,63 млрд долл., пишет «Коммерсант» со ссылкой на таможенную статистику КНР.

Только в мае отгрузки показали рост почти на 22% — до 355,44 млн долл.

Для сравнения, по итогам 2024 года экспорт китайской стальной продукции к 2023 году вырос всего на 1,3%.

Уточняется, что речь идет преимущественно о ввозе нержавеющей стали и спецсталей, которые не производятся в России. Однако в части регионов страны уже есть и обычный сортовой строительный прокат из Китая.

Ранее сообщалось, что российские предприятия черной металлургии в марте 2025 года выпустили 5,1 млн стального проката. Это на 5% меньше мартовских показателей 2024 года.
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