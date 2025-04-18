Материалы по теме

С начала года экспорт в РФ китайского железа, стали и изделий из них вырос на 16%

УрБК, Москва, 26.06.2025. С начала текущего года поставки железа, стали и изделий из них из Китая в Россию выросли ...

Потребление лома в РФ в 2025 году может сократиться более чем на 20%

УрБК, Москва, 18.04.2025. Потребление лома в РФ в 2025 году может сократиться более чем на 20% год к году и составить ...

Экспорт в Россию из Японии в марте 2025 года вырос на 47,6%

УрБК, Москва, 17.04.2025. Экспорт в Россию из Японии в марте 2025 года вырос на 47,6%, импорт из России сократился на ...

Производство стального проката в России снизилось в марте на 5%

Российские предприятия черной металлургии в марте 2025 года выпустили 5,1 млн стального проката. Это на 5% меньше ...

Поставки автомобилей из КНР в РФ выросли в 7,2 раза в 2023 году

УрБК, Москва, 22.01.2024. Экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос в денежном выражении в 2023 году более чем в семь ...