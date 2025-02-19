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Вчера, 16:24

Сбербанк снижает ставки по вкладам

УрБК, Москва, 28.07.2025. Сбербанк снижает максимальные ставки по вкладам до 16% годовых на срок четыре месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Согласно сообщению, доходность снизится по вкладам «СберВклад» и «Лучший %».

Снижение ставок произошло в результате смягчения регулятором денежно-кредитной политики. Напомним, в минувшую пятницу Центробанк снизил ключевую ставку на 2 п. п., до 18% годовых.
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