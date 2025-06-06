Банк России снизил ключевую ставку до 18%

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. Об этом сообщает пресс-служба ...06.06.2025 Банк России снизил ключевую ставку до 20%
УрБК, Москва, 06.06.2025. Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. Об этом ...25.04.2025 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%
Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, сообщает пресс-служба ...25.04.2025 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%
УрБК, Москва, 25.04.2025. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...21.03.2025 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%
УрБК, Москва, 21.03.2025. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...