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Банк России снизил ключевую ставку до 18%

УрБК, Москва, 25.06.2025. Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 20% до 18%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — говорится в сообщении.

Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 12 сентября 2025 года.

Напомним, что резкий рост ставок в экономике РФ начался почти два года назад. В августе 2023 года совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100, в октябре — на 200, в декабре — на 100. Таким образом, к концу 2023 года ставка составляла 16%. На этом уровне она сохранялась до июля 2024 года. Тогда совет директоров регулятора принял решение о повышении индикатора до 18% годовых. В сентябре ставку повысили до 19%, в октябре — до 21%. В декабре 2024 года, феврале, марте и апреле 2025 года регулятор оставил ставку без изменения. В июне ЦБ впервые за три года принял решение снизить ставку — с 21% до 20%.
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