УрБК, Москва, 25.04.2025. Аналитики Банка России отмечают снижение доли предприятий РФ, которые испытывают кадровый ...25.10.2024 В ЦБ рассказали об усилении дефицита кадров во многих отраслях
УрБК, Москва, 25.10.2024. Аналитики Банка России рассказали об усилении дефицита кадров во многих отраслях экономики. ...17.10.2024 Банк России фиксирует острый дефицит кадров в сфере торговли на Урале
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Банк России в августе-сентябре фиксирует острый дефицит кадров в сфере торговли на ...05.09.2024 ЦБ отмечает признаки снижения напряженности на рынке труда в регионах Урала
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Банк России в июне 2024 года отметил признаки снижения напряженности на рынке труда в ...10.09.2021 ЦБ: Ситуация на российском рынке труда усиливает инфляционное давление
УрБК, Москва, 10.09.2021. Текущая ситуация на рынке труда РФ усиливает инфляционное давление. Об этом говорится в ...