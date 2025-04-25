УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:57

ЦБ отмечает признаки снижения напряженности на рынке труда

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. Аналитики Банка России отмечают снижение напряженности на рынке труда России, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания по ключевой ставке.

«По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. По-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы», — отмечают аналитики.

Также они рассказали, что зарплаты россиян растут медленнее, чем в прошлом году. Однако темпы увеличения доходов населения по-прежнему опережают динамику производительности труда, что создает определенные инфляция риски.

Кроме того, аналитики ЦБ добавляют, что безработица находится на исторических минимумах.

Напомним, что на 1 июля в Свердловской области насчитывалось 8 тыс. 723 официально зарегистрированных безработных. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 18%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.04.2025 ЦБ отмечает снижение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях

УрБК, Москва, 25.04.2025. Аналитики Банка России отмечают снижение доли предприятий РФ, которые испытывают кадровый ...

25.10.2024 В ЦБ рассказали об усилении дефицита кадров во многих отраслях

УрБК, Москва, 25.10.2024. Аналитики Банка России рассказали об усилении дефицита кадров во многих отраслях экономики. ...

17.10.2024 Банк России фиксирует острый дефицит кадров в сфере торговли на Урале

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Банк России в августе-сентябре фиксирует острый дефицит кадров в сфере торговли на ...

05.09.2024 ЦБ отмечает признаки снижения напряженности на рынке труда в регионах Урала

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Банк России в июне 2024 года отметил признаки снижения напряженности на рынке труда в ...

10.09.2021 ЦБ: Ситуация на российском рынке труда усиливает инфляционное давление

УрБК, Москва, 10.09.2021. Текущая ситуация на рынке труда РФ усиливает инфляционное давление. Об этом говорится в ...

Популярные новости
26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума27.06.2025В Академическом районе Екатеринбурга выпускники школ продолжили традицию высаживать декоративные яблони
Архив новостей
Июль 2025 (576)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18