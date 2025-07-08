Число безработных в Свердловской области за год сократилось на 18%

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. На 1 июля в Свердловской области насчитывалось 8 тыс. 723 официально зарегистрированных безработных. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости населения.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 18%.



Всего за январь-июнь 2025 года безработными были признаны 13 тыс. 089 свердловчан (за шесть месяцев 2024 года — 14 тыс. 371 человек).