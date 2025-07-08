Число безработных в Свердловской области за год сократилось на 18%

УрБК, Екатеринбург. 08.07.2025. В свердловских моногородах насчитывается 2,5 тыс. безработных. Об этом говорится в ...21.04.2025 В свердловских моногородах насчитывается 2,4 тыс. безработных
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2025. В свердловских моногородах насчитывается 2,4 тыс. безработных. Об этом говорится в ...14.11.2024 Количество официально зарегистрированных безработных в Свердловской области за год снизилось на 33%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. Число официально зарегистрированных безработных в Свердловской области за год снизилось ...03.10.2024 За год число официально зарегистрированных безработных в Свердловской области снизилось более чем на 4,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. Численность безработных жителей Свердловской области, зарегистрированных в органах ...02.09.2024 На Среднем Урале число безработных за год снизилось на 3,1 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Свердловской области число безработных во II квартале 2024 года составило 38,1 тыс. ...