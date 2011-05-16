За год число официально зарегистрированных безработных в Свердловской области снизилось более чем на 4,5 тыс. человек

На 1 мая 2011 года в органах службы занятости населения Свердловской области зарегистрировано 58,8 тыс. человек, ...16.05.2011 Уровень безработицы в Свердловской области снизился до 7,8%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2011. На 1 мая 2011 года в органах службы занятости населения Свердловской области ...23.03.2011 Уровень безработицы в Свердловской области составляет 8,9%
На 1 марта 2011 года государственными учреждениями занятости населения Свердловской области зарегистрировано 61 513 ...11.06.2010 Уровень реальной безработицы в Свердловской области составляет 8,51%
На 1 июня 2010 года государственными учреждениями занятости населения Свердловской области зарегистрировано 92 172 ...11.06.2010 Уровень безработицы в Свердловской области вырос до 8,51%
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2010. На 1 июня 2010 года государственными учреждениями занятости населения Свердловской ...