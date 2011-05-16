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За год число официально зарегистрированных безработных в Свердловской области снизилось более чем на 4,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. Численность безработных жителей Свердловской области, зарегистрированных в органах службы занятости населения, по состоянию на 1 сентября 2024 года составила 10 тыс. 132 человека, что на 4 тыс. 647 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным регионального департамента по труду и занятости, в январе-августе текущего года количество граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составило 30 тыс. 171 человек, что на 29,3% ниже показателя 2023 года (42 тыс. 681 человек).

Из числа обратившихся признаны безработными 19 тыс. 324 гражданина (в январе-августе 2023 года — 25 тыс. 824 человека).

По состоянию на 1 августа 2024 года общая численность свердловчан, не имеющих заработка, но активно ищущих его, классифицируемых по методологии МОТ как безработные, составила 39,2 тыс. человек (на 1 августа 2023 года — 42,6 тыс. человек).
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