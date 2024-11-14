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Вчера, 12:02

Число официальных безработных в Свердловской области за год снизилось на треть

Число официальных безработных в Свердловской области за год снизилось почти на 33%. Об этом говорится в отчете департамента по труду и занятости Среднего Урала.

Согласно данным ведомства, на 1 декабря 2024 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, составила 8 217 человек (на 1 декабря 2023 года — 12 259 человек).

Средний период продолжительности безработицы в январе-ноябре 2024 года составил 3,7 месяца (в январе-ноябре 2023 года — 4,2 месяца).

Количество граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством в январе-ноябре 2024 года, составила 20 056 человек, или 48,4% от числа обратившихся в целях поиска подходящей работы. За январь-ноябрь 2023 года этот показатель был на уровне 26 495 человек, или 47,9% от числа обратившихся в целях поиска подходящей работы.

Численность безработных граждан, трудоустроенных в январе-ноябре 2024 года, составила 14 447 человек (в январе-ноябре 2023 года — 19 191 человек).

Напомним, что по данным ведомства, уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,38%.
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