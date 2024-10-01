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Число вакансий в свердловских моногородах за год снизилась на 11%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. Официальная потребность в работниках для замещения свободных вакантных мест в моногородах Среднего Урала за год снизилась на 11%. Об этом говорится в отчете департамента по труду и занятости Свердловской области.

На 1 декабря 2024 года в таких территориях было открыто 17 670 вакансий. Годом ранее — 19 839 вакансий.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан из числа жителей моногородов за год снизилась на 29%, до 2 517 человек.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,42% (на 1 декабря 2023 года — 0,59%).

Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест) составил 0,18 (на 1 декабря 2023 года — 0,21).

Напомним, что, по данным ведомства, уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,38%. По состоянию на 3 декабря 2024 года в регионе официально зарегистрировано 8 159 безработных.
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