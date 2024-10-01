Число вакансий в свердловских моногородах за год снизилась на 11%

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За год уровень официально зарегистрированной безработицы в моногородах Свердловской области снизился на 0,21%

По состоянию на 1 сентября 2024 года в моногородах Свердловской области число официально зарегистрированных безработных ...

За год уровень официально зарегистрированной безработицы в моногородах Свердловской области снизился на 0,21%

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. По состоянию на 1 сентября 2024 года в моногородах Свердловской области число ...

В свердловских моногородах насчитывается 3,5 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В свердловских моногородах насчитывается 3,5 тыс. безработных. Об этом говорится в ...

В свердловских моногородах насчитывается более 7 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. В свердловских моногородах насчитывается свыше 7 тыс. безработных. Об этом говорится в ...

Уровень безработицы по Свердловской области составил 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2012. За январь — апрель 2012 года в центры занятости Свердловской области за содействием в ...