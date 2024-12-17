Официальная потребность свердловских компаний в специалистах рабочих профессий за год снизилась на 22%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. Официальная потребность в работниках для замещения свободных вакантных мест в ...19.11.2024 Официальная безработица в моногородах Среднего Урала за год снизилась на 31%
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. Официальная безработица в моногородах Среднего Урала за год снизилась на 31,1%. Об этом ...25.06.2024 В Свердловской области доля вакансий по рабочим профессиям на биржах труда составила более 60%
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Свердловской области заявленная работодателями потребность в работниках для замещения ...30.01.2024 Почти 60% вакансий на бирже труда Среднего Урала в 2023 году относились к рабочим профессиям
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В январе-декабре 2023 года в органы службы занятости населения Свердловской области ...28.01.2011 Уровень безработицы в Тавдинском районе составил 2,46%
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2011. За 2010 год в ГУ «Тавдинский ЦЗ» с целью поиска подходящей работы обратилось 3402 ...