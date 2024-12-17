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Официальная потребность свердловских компаний в специалистах рабочих профессий за год снизилась на 22%

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. Официальная потребность компаний Среднего Урала в специалистах рабочих профессий за год снизилась на 21,5%. Об этом говорится в отчете департамента по труду и занятости Свердловской области.

Так, согласно данным ведомства, на 1 декабря 2024 года заявленная работодателями потребность в работниках для замещения свободных вакантных должностей составила 48 839 вакансий против 62 716 вакансий годом ранее (минус 22,1%).

При этом в сегменте рабочих профессий показатель снизился с 37 606 до 29 504 единиц (минус 21,5%).

Добавим, что средняя заработная плата вакансий, заявленных в органы службы занятости населения, в январе-ноябре 2024 года составила 43,2 тыс. руб.

При этом, согласно исследованию онлайн-платформы рекрутинга hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области по итогам ноября 2024 года выросла до 70 тыс. рублей.
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