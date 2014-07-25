Почти 60% вакансий на бирже труда Среднего Урала в 2023 году относились к рабочим профессиям

Материалы по теме

Около 7% безработных Свердловской области составляют машиностроители и металлурги

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2014. В январе-июне 2014 года 7 174 организации Свердловской области заявили в органы службы ...

В Свердловской области численность безработных граждан составила почти 35 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2012. В Свердловской области число граждан, зарегистрированных в качестве безработных, на 1 ...

Уровень безработицы по Свердловской области составил 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2012. За январь — апрель 2012 года в центры занятости Свердловской области за содействием в ...

Вакансии по рабочим профессиям составляют в Свердловской области 71,9% от всех вакансий, заявленных работодателями

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2011. По состоянию на 1 августа 2011 года заявленная работодателями Свердловской области ...

Уровень безработицы в Тавдинском районе составил 2,46%

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2011. За 2010 год в ГУ «Тавдинский ЦЗ» с целью поиска подходящей работы обратилось 3402 ...