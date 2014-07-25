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Вчера, 09:03

Почти 60% вакансий на бирже труда Среднего Урала в 2023 году относились к рабочим профессиям

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В январе-декабре 2023 года в органы службы занятости населения Свердловской области сведения о потребности в работниках заявили 9 тыс. 343 организации. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости населения.

«Заявленная потребность для замещения свободных рабочих мест составила 225 тыс. 659 вакансий, из них для замещения свободных рабочих мест по рабочим профессиям — 134 тыс. 267 вакансий, или 59,5% от общего количества заявленных вакансий», — говорится в сообщении.

Отметим, что о нехватке неквалифицированной рабочей силы на Урале в конце прошлого года заявляли в Банке России.
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