Свыше 60% вакансий на бирже труда Среднего Урала были открыты для рабочих профессий

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. На 1 июля сведения о потребности в работниках заявили 4 тыс. 024 организации из Свердловской области. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости населения. «Заявленная потребность для замещения свободных рабочих мест составила 51 тыс. 820 вакансий, из них для замещения свободных рабочих мест по рабочим профессиям — 31 тыс. 715 вакансий, или 61,2% от общего количества заявленных вакансий», — говорится в сообщении.

Материалы по теме

В Свердловской области доля вакансий по рабочим профессиям на биржах труда составила почти 63%

В Свердловской области заявленная потребность в работниках для замещения вакансий в январе-июне 2024 года составила 116 ...

В Свердловской области доля вакансий по рабочим профессиям на биржах труда составила более 60%

В Свердловской области заявленная работодателями потребность в работниках для замещения свободных должностей на 1 июня ...

В Свердловской области доля вакансий по рабочим профессиям на биржах труда составила более 60%

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Свердловской области заявленная работодателями потребность в работниках для замещения ...

Почти 60% вакансий на бирже труда Среднего Урала в 2023 году относились к рабочим профессиям

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В январе-декабре 2023 года в органы службы занятости населения Свердловской области ...

В Свердловской области численность безработных граждан составила почти 35 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2012. В Свердловской области число граждан, зарегистрированных в качестве безработных, на 1 ...