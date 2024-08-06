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Вчера, 15:24

Свыше 60% вакансий на бирже труда Среднего Урала были открыты для рабочих профессий

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. На 1 июля сведения о потребности в работниках заявили 4 тыс. 024 организации из Свердловской области. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости населения.

«Заявленная потребность для замещения свободных рабочих мест составила 51 тыс. 820 вакансий, из них для замещения свободных рабочих мест по рабочим профессиям — 31 тыс. 715 вакансий, или 61,2% от общего количества заявленных вакансий», — говорится в сообщении.
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