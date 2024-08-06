Свыше 60% вакансий на бирже труда Среднего Урала были открыты для рабочих профессий

В Свердловской области заявленная потребность в работниках для замещения вакансий в январе-июне 2024 года составила 116 ...25.06.2024 В Свердловской области доля вакансий по рабочим профессиям на биржах труда составила более 60%
В Свердловской области заявленная работодателями потребность в работниках для замещения свободных должностей на 1 июня ...25.06.2024 В Свердловской области доля вакансий по рабочим профессиям на биржах труда составила более 60%
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Свердловской области заявленная работодателями потребность в работниках для замещения ...30.01.2024 Почти 60% вакансий на бирже труда Среднего Урала в 2023 году относились к рабочим профессиям
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В январе-декабре 2023 года в органы службы занятости населения Свердловской области ...20.07.2012 В Свердловской области численность безработных граждан составила почти 35 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2012. В Свердловской области число граждан, зарегистрированных в качестве безработных, на 1 ...