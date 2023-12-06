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Вчера, 13:21

Банк России зафиксировал рекордно низкий уровень безработицы на Урале

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Уровень безработицы на Урале в октябре 2023 года не изменился по сравнению с июлем-сентябрем, оставаясь рекордно низким. Об этом говорится в материалах Банка России.

«Ситуация на рынке труда по-прежнему остается напряженной — заметно увеличилась зарегистрированная потребность в неквалифицированной рабочей силе. Наиболее острый дефицит соискателей отмечается в розничной торговле и рабочих профессиях», — отмечают в ЦБ, комментируя ситуацию на Урале.

Ранее аналитики hh.ru выяснили, что за январь-ноябрь 2023 года спрос на разнорабочих в городах Свердловской области увеличился на 88% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно данным департамента по труду и занятости населения Среднего Урала, в регионе по состоянию на 6 декабря фиксируется менее 12 тыс. безработных.
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