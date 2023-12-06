Банк России зафиксировал рекордно низкий уровень безработицы на Урале

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УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. По состоянию на 6 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. ...

За 11 месяцев 2023 года спрос на разнорабочих на Среднем Урале вырос на 88%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. За январь-ноябрь 2023 года спрос на разнорабочих в городах Свердловской области ...

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,72%

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Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. По состоянию на 16 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 192 ...

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,78%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. По состоянию на 9 января в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 478 ...