За 11 месяцев 2023 года спрос на разнорабочих на Среднем Урале вырос на 88%

За девять месяцев 2023 года в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области было открыто на 27% больше ...19.10.2023 На Среднем Урале спрос на медиков за год вырос на 27%
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. За девять месяцев 2023 года в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области ...14.08.2023 Число вакансий в строительных компаниях Свердловской области выросло на треть
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. По итогам января-июля 2023 года строительные компании Свердловской области открыли 16 ...16.05.2023 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,8 резюме
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В Свердловской области в апреле 2023 года на одну вакансию в среднем приходилось 2,8 ...11.05.2021 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме. Об этом ...