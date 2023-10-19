За 11 месяцев 2023 года спрос на разнорабочих на Среднем Урале вырос на 88%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. За январь-ноябрь 2023 года спрос на разнорабочих в городах Свердловской области увеличился на 88% по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысил 10 тыс. вакансий. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



Наиболее часто такие вакансии открывают компании из сфер «Металлургия, металлообработка», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Тяжелое машиностроение».



При этом среди городов Среднего Урала лидером по медиане предлагаемой разнорабочим зарплаты стал Серов (80 тыс. руб.). На втором месте оказалась Ревда (77 тыс. 500 тыс. руб.), на третьем — Каменск-Уральский (77 тыс. 571 руб.). Далее следуют Нижний Тагил (69 тыс. 078 руб.) и Асбест (65 тыс. 875 руб.). Екатеринбург по этому показателю занял лишь восьмое место (52 тыс. 108 руб.).



Отмечается, что разнорабочие относятся к дефицитным специалистам в регионе. Так, на одну такую вакансию приходится в среднем 1,1 резюме, что говорит об острой нехватке кадров.