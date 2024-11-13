«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. На Урале в 2025 году в производственной отрасли и ряде других сфер бизнеса сохраняется острая потребность в кадрах. В условиях низкой безработицы работодатели ведут борьбу за специалистов. Из-за этого сейчас нередки случаи, когда предприниматель размещает вакансию на специальном ресурсе, ждет неделю, месяц, два месяца, а подходящий работник все не находится. Мобильный оператор T2 выделил 4 частые проблемы, из-за которых затягивается найм. К каждой проблеме есть совет, как ее можно исправить.Изображение предоставлено пресс-службой «Т2 Мобайл»
1. Вашу вакансию не видят. Для успешного найма сотрудника недостаточно опубликовать вакансию на одном сервисе, даже если он считается самым популярным. Подходящий вам сотрудник может искать работу на других платформах или в социальных сетях. Это касается как редких высококлассных специалистов, так и линейных работников.
Совет: используйте разные инструменты для поиска работников. Публикуйте предложения в нескольких рекрутинговых сервисах, в сообществах и каналах с вакансиями в соцсетях вашего города, на профессиональных форумах. Чем больше людей увидят вашу вакансию, тем выше шанс найти сотрудника. Кроме того, сейчас набирают популярность удобные цифровые сервисы. К примеру, с помощью сервиса HR-таргет
от T2 можно делать SMS-рассылки об открытых вакансиях. Благодаря эффективности сервиса в 2024 году им пользовались в два раза чаще, чем в 2023 году.
2. Соискатель не реагирует на вакансию. Бывает и так, что потенциальный работник видит вакансию, но не открывает ее. Или открывает, но быстро закрывает. Причины у этого могут быть разные, но результат один: упущенный сотрудник.
Совет: выносите в главное условия работы, конкретные требования к соискателям, если можете, то и размер зарплаты. Найдите то, что выделит вашу вакансию на фоне предложений от конкурентов. И написать об этом стоит понятно и по возможности кратко, не используя большие и сложные конструкции, — так рекомендуют и рекрутинговые сервисы. Это подтверждает и высокий процент отклика на вакансии из SMS-рассылки HR-таргета с небольшими, но содержательными текстами. Средний срок закрытия вакансий у бизнес-клиентов T2 составляет 1 месяц.
3. Нет подходящих кандидатов. Альтернативные ситуации тоже нередки — откликов много, но кандидаты не подходят. Нет подходящих профессиональных навыков, не подходят возраст или пол — причин много.
Совет: в вакансиях в интернете конкретизируйте, кого вы ищете: какое должно быть образование, стаж работы, возраст, навыки переговоров или знание языков. То, что нужно именно вам. Цифровые инструменты же позволяют отправлять вакансии сразу подходящим кандидатам. При поиске персонала HR-таргет от T2 учитывается пол, возраст, место проживания — всего более 40 личностных и поведенческих параметров. При этом в аналитике используются исключительно обезличенные данные клиентов оператора.
В прошлом году одним из клиентов T2 была строительная компания. Бизнесу было нужно оперативно закрыть вакансии электрогазосварщиков, каменщиков, плотников-бетонщиков, монтажников стальных и железобетонных конструкций. SMS-рассылку проводили с применением таргетов: пол, возраст и, самое главное, активный поиск работы кандидатом. Воспользоваться HR-таргетом было дешевле, чем размещать рекламу в интернете или на ТВ, а откликов было так много, что все вакансии закрыли в срок.
4. Соискателю неудобно место работы. Эта проблема в особенности актуальна в крупных городах и при подборе линейного персонала. Человека может заинтересовать вакансия, но он не хочет или не может каждое утро ехать в другой район или даже конец города.
Совет: размещаете вакансии в районных сообществах в соцсетях или обратитесь к цифровым сервисам. К примеру, HR-таргет
от T2 интегрирован с технологией big data и учитывает «геопозиционирование». Можно заранее настроить SMS-рассылку так, чтобы сообщения пришли только тем, кто проживает вблизи района ведения вашего бизнеса. Чаще всего HR-таргетом в 2024 году пользовались компании из сфер строительства, производства, услуг и торговли, которым близость проживания их работников была особенно важна.
«Мы живем во времена, когда «рынок работодателя» превратился в «рынок соискателя», и сейчас на вес золота хороший специалист, чьи компетенции и личные качества подходят конкретным вакансиям. От этого поменялась стратегия работы бизнеса как с действующими сотрудниками, так и при найме новых. Классические методы рекрутинга не стали менее эффективными, но их все же недостаточно, когда идет борьба за соискателя, особенно при массовом найме. Поэтому бизнес ищет новые инструменты для подбора специалистов, чем и объясняется столь сильный рост спроса на HR-таргет. Наш инструмент актуален текущим условиям рынка, что мы неоднократно подтвердили, помогая предпринимателям», — отмечает руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса МР «Урал» T2 Татьяна Филиппова. Реклама. Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280, ERID: 2VtzqubL6Lm