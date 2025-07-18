УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:19

Инфляция для бедных в России замедлилась до 10,5%

УрБК, Москва, 22.07.2025. Инфляция для бедных в России в июне составила 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последнее время этот показатель сильно снизился, однако он по-прежнему опережает общую динамику инфляции (9,4% год к году). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Отметим, что инфляции для бедных учитывает цены на минимальный набор продовольственных товаров, медикаменты, моющие средства, ЖКХ и транспорт.

По словам аналитиков центра, замедление данного индикатора является позитивным сигналом. При этом они подчеркивают, что в уже в июле ситуация может измениться в негативную сторону из-за резкого роста цен на тарифы ЖКХ. Доля указанных затрат занимает значительную часть в расчете инфляции для бедных.

Ранее аналитики ЦБ рассказали, что инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%. При этом наблюдаемая населением инфляция за месяц снизилась с 15,7% до 15%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.07.2025 Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%

УрБК, Москва,18.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%. При этом наблюдаемая ...

21.05.2025 Наблюдаемая населением инфляция снижается второй месяц подряд

Наблюдаемая населением РФ инфляция в мае составила 15,5%. Данный показатель снижается два месяца подряд. В марте он ...

21.05.2025 Наблюдаемая населением инфляция снижается второй месяц подряд

УрБК, Москва, 21.05.2025. Наблюдаемая населением РФ инфляция в мае составила 15,5%. Данный показатель снижается два ...

26.02.2025 «Инфляция для бедных» в России по итогам прошлого года составила 16%

УрБК, Москва, 26.02.2025. «Инфляция для бедных» в России по итогам 2024 года составила около 16%, что опережает общий ...

26.06.2024 Инфляционные ожидания россиян в июне 2024 года выросли до 11,9%

УрБК, Москва, 26.06.2024. Оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте возросла в июне до 11,9%. В мае ...

Популярные новости
26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума27.06.2025В Академическом районе Екатеринбурга выпускники школ продолжили традицию высаживать декоративные яблони
Архив новостей
Июль 2025 (494)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18