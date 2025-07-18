Инфляция для бедных в России замедлилась до 10,5%

Материалы по теме

Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%

УрБК, Москва,18.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%. При этом наблюдаемая ...

Наблюдаемая населением инфляция снижается второй месяц подряд

Наблюдаемая населением РФ инфляция в мае составила 15,5%. Данный показатель снижается два месяца подряд. В марте он ...

Наблюдаемая населением инфляция снижается второй месяц подряд

УрБК, Москва, 21.05.2025. Наблюдаемая населением РФ инфляция в мае составила 15,5%. Данный показатель снижается два ...

«Инфляция для бедных» в России по итогам прошлого года составила 16%

УрБК, Москва, 26.02.2025. «Инфляция для бедных» в России по итогам 2024 года составила около 16%, что опережает общий ...

Инфляционные ожидания россиян в июне 2024 года выросли до 11,9%

УрБК, Москва, 26.06.2024. Оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте возросла в июне до 11,9%. В мае ...