Инфляция для бедных в России замедлилась до 10,5%

УрБК, Москва,18.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%. При этом наблюдаемая ...21.05.2025 Наблюдаемая населением инфляция снижается второй месяц подряд
Наблюдаемая населением РФ инфляция в мае составила 15,5%. Данный показатель снижается два месяца подряд. В марте он ...21.05.2025 Наблюдаемая населением инфляция снижается второй месяц подряд
УрБК, Москва, 21.05.2025. Наблюдаемая населением РФ инфляция в мае составила 15,5%. Данный показатель снижается два ...26.02.2025 «Инфляция для бедных» в России по итогам прошлого года составила 16%
УрБК, Москва, 26.02.2025. «Инфляция для бедных» в России по итогам 2024 года составила около 16%, что опережает общий ...26.06.2024 Инфляционные ожидания россиян в июне 2024 года выросли до 11,9%
УрБК, Москва, 26.06.2024. Оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте возросла в июне до 11,9%. В мае ...