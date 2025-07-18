Инфляция для бедных в России замедлилась до 10,5%

УрБК, Москва, 22.07.2025. Инфляция для бедных в России в июне составила 10,5% по сравнению с аналогичным периодом ...18.07.2025 Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%
УрБК, Москва,18.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%. При этом наблюдаемая ...21.05.2025 Наблюдаемая населением инфляция снижается второй месяц подряд
Наблюдаемая населением РФ инфляция в мае составила 15,5%. Данный показатель снижается два месяца подряд. В марте он ...26.02.2025 «Инфляция для бедных» в России по итогам прошлого года составила 16%
УрБК, Москва, 26.02.2025. «Инфляция для бедных» в России по итогам 2024 года составила около 16%, что опережает общий ...26.06.2024 Инфляционные ожидания россиян в июне 2024 года выросли до 11,9%
УрБК, Москва, 26.06.2024. Оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте возросла в июне до 11,9%. В мае ...