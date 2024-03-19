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«Инфляция для бедных» в России по итогам прошлого года составила 16%

УрБК, Москва, 26.02.2025. «Инфляция для бедных» в России по итогам 2024 года составила около 16%, что опережает общий темп роста цен, составивший примерно 10%. В новом году данный показатель немного снизился, но продолжает оставаться высоким и опережать общую динамику инфляции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные обзора макроэкономических тенденций Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

«Инфляции для бедных» учитывает цены на минимальный набор продовольственных товаров, медикаменты, моющие средства, ЖКХ и транспорт.

По словам аналитиков центра, рост цен на продовольствие, составляющий основу потребительской корзины для бедных граждан, значительно опередил общую инфляцию. В результате усилился негативный косвенный социальный эффект от инфляции и упал реальный размер пенсий. Таким образом, рост цен на потребительские товары на 9,5% в прошлом году привел к необходимости дополнительной индексации пенсионных выплат.

Однако аналитики ЦМАКП отмечают, что покупательская способность среднедушевых доходов населения, определяющая доступность основных продуктов питания на конец прошлого года, стала выше, чем в предыдущие годы. Исключение по доступности составляют такие товары, как яйца, картофель и яблоки.
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