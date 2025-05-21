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Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%

УрБК, Москва,18.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%. При этом наблюдаемая населением инфляция за месяц снизилась с 15,7% до 15%, говорится в материалах Центробанка.

Наблюдаемая инфляция среди граждан со сбережениями составила 13,9% (в июне было 14%), без сбережений — 16% (было 17%).

Ранее стало известно, что годовая инфляция в Свердловской области в июне замедлилась до 10,5%.
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