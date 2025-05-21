Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%

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Инфляционные ожидания россиян в июне 2024 года выросли до 11,9%

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Инфляционные ожидания россиян выросли на 0,2 п. п. в июне 2024 года

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Инфляционные ожидания россиян выросли на 0,2 п. п. в июне 2024 года

В июне 2024 года показатель инфляционных ожиданий россиян вырос на 0,2 п. п. по сравнению с маем 2024 года и составил ...

Инфляционные ожидания жителей России в марте снизились до 11,5%

УрБК, Москва, 19.03.2024. Инфляционные ожидания жителей РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале. Об этом пишет ...