Годовая инфляция в Свердловской области в июне замедлилась до 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. Инфляция на Среднем Урале в июне 2025 года составила 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в мае — 10,98%). Об этом сообщает Свердловскстат. Продовольственные товары за год подорожали на 9,71%, непродовольственные — на 6,77%, услуги — на 12,53%. Потребительские цены в июне выросли на 0,24% по сравнению с предыдущим месяцем.

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