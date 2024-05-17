Инфляционные ожидания россиян в июне 2024 года выросли до 11,9%

УрБК, Москва, 26.06.2024. Оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте возросла в июне до 11,9%. В мае этот показатель был на уровне 11,7%, сообщает пресс-служба Центробанка.



«Увеличение произошло за счет роста ожиданий у опрошенных со сбережениями. У респондентов без сбережений ожидания несколько снизились, но остаются на уровнях осени 2023 года», — говорится в докладе ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».



Долгосрочные инфляционные ожидания граждан на пять лет выросли до 10,7%. Наблюдаемая населением годовая инфляция выросла до 14,4%. Индекс потребительских настроений снизился, но остается выше значений, которые фиксировались год назад, отметили аналитики ЦБ.



«Прогноз аналитиков по инфляции на конец 2024 года составил 5,5%, на конец 2025 года — 4,2%. В 2026 году опрошенные Банком России аналитики ожидают инфляцию 4,0%», — резюмировали в ЦБ РФ.