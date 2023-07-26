Инфляционные ожидания россиян выросли до 11,5%

УрБК, Москва, 24.08.2023. В августе медианная оценка инфляционных ожиданий россиян выросла до 11,5% в годовом горизонте. Это на 0,4 процентных пункта (п.п.) больше, чем в июле, сообщает Банк России.



Инфляционные ожидания на пять лет вперед остались на том же уровне, что и в июле, — 9,5%. Наблюдаемая гражданами годовая инфляция снизилась на 0,3 п.п., до 13,5%.



Индекс потребительских настроений вырос и находится вблизи пятилетнего максимума. Оценки и ожидания участников опросов по поводу будущего экономики страны и своего материального положения улучшились. Склонность к потреблению стала выше.



Ценовые ожидания выросли во всех отраслях. Главными причинами этого стали ослабление рубля и ускорение роста издержек. Предприятия ожидают, что в ближайшие три месяца средним темп прироста отпускных цен составит 5,2% в годовом выражении.



Прогноз аналитиков по инфляции на конец 2023 года ухудшился на 0,2 п.п. к июню — до 5,7%. По 2024 году ожидания изменились с 4% до 4,3%. В 2025 году опрошенные аналитики ждут инфляцию на уровне 4%.



Банк России считает, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит расти по мере увеличения ценового давления и «выхода из расчета низких значений месячных приростов цен лета-осени 2022 года». При текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция в 2023 году составит 5–6,5% и приблизится к 4% в 2024 году.