В июле инфляционные ожидания россиян выросли до 11,1%

УрБК, Москва, 26.07.2023. По итогам июля инфляционные ожидания населения России на годовом горизонте выросли с 10,2% до ...27.06.2023 Инфляционные ожидания россиян снизились до 10,2%
В июне медианный показатель инфляционных ожиданий россиян на ближайший год снизился до 10,2% против 10,8% в мае. ...27.06.2023 Инфляционные ожидания россиян снизились до 10,2%
УрБК, Москва, 27.06.2023. В июне медианный показатель инфляционных ожиданий россиян на ближайший год снизился до 10,2% ...21.04.2023 Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по инфляции, ВВП и номинальной зарплате
УрБК, Москва, 21.04.2023. Банк России провел опрос среди 22 экономистов различных организаций об экономических ...29.04.2019 Инфляционные ожидания населения в апреле выросли до 9,4%
Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в апреле выросли на 0,4 процентных пункта — до 9,4%. Об этом ...