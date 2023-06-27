В июле инфляционные ожидания россиян выросли до 11,1%

По итогам июля инфляционные ожидания населения России на годовом горизонте выросли с 10,2% до 11,1%. На пять лет вперед они снизились с 10,8% до 9,5%. Наблюдаемая гражданами годовая инфляция опустилась с 13,9% до 13,8%, сообщает Банк России.



Индекс потребительских настроений снизился, но остается вблизи пятилетнего максимума. Входящий в него индекс текущего состояния сократился из-за ухудшения ожиданий участников опроса в отношении фактического изменения личного материального положения за год.



В большинстве отраслей наблюдается увеличение ценовых ожиданий. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 4,4% в годовом выражении.



Прогноз аналитиков по инфляции вырос на 0,2 п. п. относительно июня, до 5,7% на конец 2023 года, на конец 2024 — 4,3% (плюс 0,3 п. п. к июню). В 2025 году опрошенные Банком России аналитики ожидают инфляцию 4,0%.