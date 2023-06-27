УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:01

В июле инфляционные ожидания россиян выросли до 11,1%

По итогам июля инфляционные ожидания населения России на годовом горизонте выросли с 10,2% до 11,1%. На пять лет вперед они снизились с 10,8% до 9,5%. Наблюдаемая гражданами годовая инфляция опустилась с 13,9% до 13,8%, сообщает Банк России.

Индекс потребительских настроений снизился, но остается вблизи пятилетнего максимума. Входящий в него индекс текущего состояния сократился из-за ухудшения ожиданий участников опроса в отношении фактического изменения личного материального положения за год.

В большинстве отраслей наблюдается увеличение ценовых ожиданий. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 4,4% в годовом выражении.

Прогноз аналитиков по инфляции вырос на 0,2 п. п. относительно июня, до 5,7% на конец 2023 года, на конец 2024 — 4,3% (плюс 0,3 п. п. к июню). В 2025 году опрошенные Банком России аналитики ожидают инфляцию 4,0%.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 11:42 В июле инфляционные ожидания россиян выросли до 11,1%

УрБК, Москва, 26.07.2023. По итогам июля инфляционные ожидания населения России на годовом горизонте выросли с 10,2% до ...

27.06.2023 Инфляционные ожидания россиян снизились до 10,2%

В июне медианный показатель инфляционных ожиданий россиян на ближайший год снизился до 10,2% против 10,8% в мае. ...

27.06.2023 Инфляционные ожидания россиян снизились до 10,2%

УрБК, Москва, 27.06.2023. В июне медианный показатель инфляционных ожиданий россиян на ближайший год снизился до 10,2% ...

21.04.2023 Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по инфляции, ВВП и номинальной зарплате

УрБК, Москва, 21.04.2023. Банк России провел опрос среди 22 экономистов различных организаций об экономических ...

29.04.2019 Инфляционные ожидания населения в апреле выросли до 9,4%

Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в апреле выросли на 0,4 процентных пункта — до 9,4%. Об этом ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (614)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18