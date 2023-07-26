Инфляционные ожидания россиян выросли до 11,5%

УрБК, Москва, 24.08.2023. В августе медианная оценка инфляционных ожиданий россиян выросла до 11,5% в годовом ...26.07.2023 В июле инфляционные ожидания россиян выросли до 11,1%
По итогам июля инфляционные ожидания населения России на годовом горизонте выросли с 10,2% до 11,1%. На пять лет вперед ...26.07.2023 В июле инфляционные ожидания россиян выросли до 11,1%
УрБК, Москва, 26.07.2023. По итогам июля инфляционные ожидания населения России на годовом горизонте выросли с 10,2% до ...27.06.2023 Инфляционные ожидания россиян снизились до 10,2%
В июне медианный показатель инфляционных ожиданий россиян на ближайший год снизился до 10,2% против 10,8% в мае. ...27.06.2023 Инфляционные ожидания россиян снизились до 10,2%
УрБК, Москва, 27.06.2023. В июне медианный показатель инфляционных ожиданий россиян на ближайший год снизился до 10,2% ...